Почему лучше чихнуть громко, чем молчать с риском для здоровья

Иногда мы пытаемся подавить чих, чтобы не привлекать внимания. Но, как предупреждает невролог Байбинг Чен из Мичиганского университета, это может закончиться трагически. Его слова приводит издание NSC Total.

Опасное давление

По словам специалиста, при чихании в организме возникает давление, которое выше, чем в автомобильных шинах.

"Если пытаться сдерживать этот процесс, может произойти разрыв сосудов в головном мозге", — объяснил Чен.

Возможные последствия

Врач отметил, что привычка сдерживать чих может привести к:

инсульту,

субарахноидальному кровоизлиянию,

внутримозговому кровотечению.

Все эти состояния требуют неотложной медицинской помощи.

Кто в группе риска

Особенно опасно это для людей с диагностированными аневризмами или повышенной ломкостью сосудов, подчеркнул невролог.