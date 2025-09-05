Сдержанные эмоции возвращаются болезнями: врачи предупредили об опасности
Многие привыкли скрывать свои чувства, полагая, что это проявление силы. Однако психиатр Яго Фернандес в интервью Metropoles предупредил: подавление эмоций не делает их безвредными, а наоборот, может серьёзно подорвать здоровье.
Что происходит при подавлении эмоций
По словам врача, невысказанные чувства не исчезают. Они активируют стрессовую систему организма и держат его в постоянной "боевой готовности".
Это состояние повышает риск:
- тревожных расстройств,
- депрессии,
- бессонницы.
Физические последствия
Эмоции, которые человек сдерживает, отражаются и на теле. Фернандес отметил, что со временем у таких людей чаще возникают:
- хронические боли,
- постоянная усталость,
- снижение иммунитета.
Почему слёзы полезны
После плача организм запускает парасимпатическую нервную систему. Это помогает:
- снизить артериальное давление,
- урегулировать сердечный ритм,
- уменьшить последствия стресса.
Вывод
Сдерживание эмоций — не защита, а путь к новым проблемам. Иногда слёзы — это естественный способ организма восстановить равновесие и вернуть внутреннее спокойствие.
