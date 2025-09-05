Сдержанные эмоции возвращаются болезнями: врачи предупредили об опасности

Многие привыкли скрывать свои чувства, полагая, что это проявление силы. Однако психиатр Яго Фернандес в интервью Metropoles предупредил: подавление эмоций не делает их безвредными, а наоборот, может серьёзно подорвать здоровье.

Что происходит при подавлении эмоций

По словам врача, невысказанные чувства не исчезают. Они активируют стрессовую систему организма и держат его в постоянной "боевой готовности".

Это состояние повышает риск:

тревожных расстройств,

депрессии,

бессонницы.

Физические последствия

Эмоции, которые человек сдерживает, отражаются и на теле. Фернандес отметил, что со временем у таких людей чаще возникают:

хронические боли,

постоянная усталость,

снижение иммунитета.

Почему слёзы полезны

После плача организм запускает парасимпатическую нервную систему. Это помогает:

снизить артериальное давление,

урегулировать сердечный ритм,

уменьшить последствия стресса.

Вывод

Сдерживание эмоций — не защита, а путь к новым проблемам. Иногда слёзы — это естественный способ организма восстановить равновесие и вернуть внутреннее спокойствие.