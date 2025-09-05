Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 22:26

Сдержанные эмоции возвращаются болезнями: врачи предупредили об опасности

Врач Фернандес: подавленные эмоции ведут к бессоннице, усталости и снижению иммунитета

Многие привыкли скрывать свои чувства, полагая, что это проявление силы. Однако психиатр Яго Фернандес в интервью Metropoles предупредил: подавление эмоций не делает их безвредными, а наоборот, может серьёзно подорвать здоровье.

Что происходит при подавлении эмоций
По словам врача, невысказанные чувства не исчезают. Они активируют стрессовую систему организма и держат его в постоянной "боевой готовности".

Это состояние повышает риск:

  • тревожных расстройств,
  • депрессии,
  • бессонницы.

Физические последствия
Эмоции, которые человек сдерживает, отражаются и на теле. Фернандес отметил, что со временем у таких людей чаще возникают:

  • хронические боли,
  • постоянная усталость,
  • снижение иммунитета.

Почему слёзы полезны
После плача организм запускает парасимпатическую нервную систему. Это помогает:

  • снизить артериальное давление,
  • урегулировать сердечный ритм,
  • уменьшить последствия стресса.

Вывод
Сдерживание эмоций — не защита, а путь к новым проблемам. Иногда слёзы — это естественный способ организма восстановить равновесие и вернуть внутреннее спокойствие.

