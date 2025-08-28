Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как справиться с эмоциональной тупостью
Как справиться с эмоциональной тупостью
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Взрыв без звука: что происходит с телом, когда человек сдерживает гнев

Врач Минздрава: привычка сдерживать злость приводит к гормональным сбоям и нарушениям сна

Молчать о своих чувствах — не всегда благоразумно. Психиатр и психотерапевт ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с kp.ru рассказала: привычка сдерживать злость и обиду может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Как стресс влияет на организм

По словам специалиста, длительное подавление эмоций организм воспринимает как угрозу. Это приводит к:

  • нарушению сна,

  • гормональным сбоям,

  • проблемам репродуктивного здоровья.

Опасность для щитовидной железы

Хронический стресс и эмоциональное напряжение могут спровоцировать болезни щитовидки:

  • при постоянной тревоге повышается риск тиреотоксикоза (избыток гормонов),

  • при депрессии часто развивается гипотиреоз (недостаток гормонов).

Эмоции и психика

Скрытая злость и обида редко проходят бесследно. Они нередко ведут к:

  • заниженной самооценке,

  • чувству вины и беспомощности,

  • потере веры в себя.

Что советуют врачи

Чтобы снизить риски, важно не держать негатив внутри. Здоровыми способами выражения эмоций могут быть:

  • открытый разговор,

  • физическая активность,

  • работа с психологом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиолог Чайковская рассказала, как свет во время сна блокирует выработку мелатонина вчера в 23:41

Тьма спасает, а свет разрушает: чем грозит ночной экран или телевизор

Сон при свете кажется безобидным, но врачи предупреждают: привычка способна создать канцерогенную среду в организме. Чем это грозит?

Читать полностью » Терапевт объяснила, чем ходьба полезнее бега для сердца и сосудов вчера в 23:29

Незаметный спорт для всех: почему именно шаги продлевают жизнь

Терапевт рассказала, почему простая привычка ходить пешком способна укрепить сердце, снизить холестерин и защитить сосуды от болезней.

Читать полностью » Исследования куркумы показывают снижение веса при диабете 2 типа: как это работает вчера в 23:25

Жёлтая специя против диабета: почему куркума стала главным сюрпризом медицины

Узнайте, как куркума и ее активный компонент куркумин могут помочь снизить вес и уменьшить окружность талии у пациентов с диабетом 2 типа.

Читать полностью » Врач-невролог Чен назвал эффективные методы развития долгосрочной памяти вчера в 23:21

Можно ли прокачать память, как мышцы? Врач рассказал о трёх простых упражнениях

Хотите, чтобы память работала надёжнее? Невролог Байбин Чен назвал три простых приёма, которые помогают мозгу запоминать информацию надолго.

Читать полностью » Врач Штань рассказала, при каких неврологических расстройствах помогает контрастный душ вчера в 23:16

Горячо-холодная терапия: почему перепады температуры полезнее антидепрессантов

Почему контрастный душ называют природным антидепрессантом и при каких проблемах он помогает от усталости до мигрени и нарушений сна объяснила психиатр Мария Штань

Читать полностью » Кардиолог Баймуканов назвал группы риска по развитию аритмии и инсульта вчера в 23:06

Сердце молчит, но готовит удар: кардиолог рассказал, почему аритмия долго остаётся незамеченной

Почему аритмия может годами оставаться незамеченной и как бессимптомное нарушение ритма сердца многократно повышает риск инсульта и смертности рассказал кардиолог.

Читать полностью » Врач предупредила о скрытых последствиях некачественного пломбирования зубов вчера в 23:01

Как понять, что пломба установлена неправильно: тревожные признаки

Почему неправильно установленная пломба может привести к головным болям, нарушению прикуса и даже проблемам с пищеварением объяснила ортодонт Марьяна Барагунова.

Читать полностью » Как адаптировать вчера в 22:49

Конец оверсайза: какое будущее у "уродливой" куртки с акцентом на талии

Осень 2025 принесёт в мир моды "уродливую куртку", ставшую символом новой эпохи. Узнайте, как её носить и почему она станет предметом желания.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: зонд "Вояджер-1" продолжает передавать данные с расстояния 24 млрд км от Земли
Красота и здоровье

Эндокринолог предупредила о риске гормональных сбоев при хроническом недосыпе
Туризм

Российская семья в Анталье смогла улететь после осмотра ребёнка врачом в аэропорту
Туризм

Минеральные источники Агуас-ди-Сан-Педру в Бразилии признаны лечебными
Красота и здоровье

Терапевт Ольга Корхова: при жарке образуется акриламид и разрушаются витамины
Общество

HR-директор Ряжеская: среди зумеров растёт популярность "микропенсий" после работы
Еда

Шашлык: как правильно мариновать мясо для идеального вкуса и текстуры
Спорт и фитнес

Тренер Уоррен Келли представил 20-минутный комплекс упражнений для кора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru