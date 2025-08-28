Взрыв без звука: что происходит с телом, когда человек сдерживает гнев
Молчать о своих чувствах — не всегда благоразумно. Психиатр и психотерапевт ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с kp.ru рассказала: привычка сдерживать злость и обиду может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Как стресс влияет на организм
По словам специалиста, длительное подавление эмоций организм воспринимает как угрозу. Это приводит к:
-
нарушению сна,
-
гормональным сбоям,
-
проблемам репродуктивного здоровья.
Опасность для щитовидной железы
Хронический стресс и эмоциональное напряжение могут спровоцировать болезни щитовидки:
-
при постоянной тревоге повышается риск тиреотоксикоза (избыток гормонов),
-
при депрессии часто развивается гипотиреоз (недостаток гормонов).
Эмоции и психика
Скрытая злость и обида редко проходят бесследно. Они нередко ведут к:
-
заниженной самооценке,
-
чувству вины и беспомощности,
-
потере веры в себя.
Что советуют врачи
Чтобы снизить риски, важно не держать негатив внутри. Здоровыми способами выражения эмоций могут быть:
-
открытый разговор,
-
физическая активность,
-
работа с психологом.
