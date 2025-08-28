Взрыв без звука: что происходит с телом, когда человек сдерживает гнев

Молчать о своих чувствах — не всегда благоразумно. Психиатр и психотерапевт ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук в беседе с kp.ru рассказала: привычка сдерживать злость и обиду может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Как стресс влияет на организм

По словам специалиста, длительное подавление эмоций организм воспринимает как угрозу. Это приводит к:

нарушению сна,

гормональным сбоям,

проблемам репродуктивного здоровья.

Опасность для щитовидной железы

Хронический стресс и эмоциональное напряжение могут спровоцировать болезни щитовидки:

при постоянной тревоге повышается риск тиреотоксикоза (избыток гормонов),

при депрессии часто развивается гипотиреоз (недостаток гормонов).

Эмоции и психика

Скрытая злость и обида редко проходят бесследно. Они нередко ведут к:

заниженной самооценке,

чувству вины и беспомощности,

потере веры в себя.

Что советуют врачи

Чтобы снизить риски, важно не держать негатив внутри. Здоровыми способами выражения эмоций могут быть: