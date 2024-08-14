За год число противников еврозоны в Польше выросло на 6%

Число сторонников интеграции экономики Польши в еврозону сократилось, что демонстрируют итоги опроса, проведенного Фондом экономической свободы (FWG).

Согласно этим данным, в течение года уровень общественной поддержки перехода на валюту евро в Польше уменьшился с 34,9% до 30,7%.

Одновременно с этим выросло количество противников евро - 56,8% в 2024 году по сравнению с 50,8% в 2023 году.

По информации из исследования, мужчины проявляют большую готовность к переходу на евро - 34,1% против женских 28,5%.

Основной причиной снижения числа сторонников евровалюты в Польше, по мнению исследователей, является "пассивная позиция проевропейских политических сил" в этом вопросе.

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