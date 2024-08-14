За год число противников еврозоны в Польше выросло на 6%

Число сторонников интеграции экономики Польши в еврозону сократилось, что демонстрируют итоги опроса, проведенного Фондом экономической свободы (FWG).
Согласно этим данным, в течение года уровень общественной поддержки перехода на валюту евро в Польше уменьшился с 34,9% до 30,7%.
Одновременно с этим выросло количество противников евро - 56,8% в 2024 году по сравнению с 50,8% в 2023 году.
По информации из исследования, мужчины проявляют большую готовность к переходу на евро - 34,1% против женских 28,5%.
Основной причиной снижения числа сторонников евровалюты в Польше, по мнению исследователей, является "пассивная позиция проевропейских политических сил" в этом вопросе.
Фото: commons.wikimedia.org
Конгресс США займется подлинностью «мумий инопланетян»
Предполагаемые «мумии инопланетян» из Перу готовятся к отправке в Соединенные Штаты по инициативе Республиканской партии, чтобы Конгресс мог установить их подлинность. Об этом сообщило издание Daily Mail
ФРГ осудило визит Бен-Гвира на Храмовую гору
Министерство иностранных дел Германии выступило с резкой критикой визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, назвав его опасной провокацией в уже напряженной ситуации.
Wildberries запустила продажу безрецептурных лекарств по всей РФ
Российский маркетплейс Wildberries отныне продаёт лекарственные средства, предоставляемые непосредственно потребителю без необходимости получения рецепта от медицинского работника, по всей Российской Федерации. Об этом организация информировала агентство РИА Новости.
Лиза Арзамасова рассказала, где она рожала второго ребёнка
Звезда сериала "Папины Дочки" Лиза Арзамасова, которая недавно родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха, рассказала об условиях в родильном отделении.