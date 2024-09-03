Иосиф Пригожин поддержал Ларису Долину в ее обращении за госзащитой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, обратиться за государственной защитой. Он подчеркнул, что артисты, будучи публичными личностями, часто подвергаются рискам.

Лариса Долина, активно участвующая в крупных мероприятиях, находится в зоне повышенной опасности, и поэтому ее обращение за защитой государства может быть правильным шагом.

Ранее стало известно, что мошенники начали угрожать певице и ее семье, в связи с чем она подала прошение о госзащите, а также об охране своей недвижимости и имущества.