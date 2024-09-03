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Пригожин назвал правильным решение Долиной запросить защиту у государства
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  • Опубликована сегодня в 13:22

Иосиф Пригожин поддержал Ларису Долину в ее обращении за госзащитой

Пригожин назвал правильным решение Долиной запросить защиту у государства

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, обратиться за государственной защитой. Он подчеркнул, что артисты, будучи публичными личностями, часто подвергаются рискам.

Лариса Долина, активно участвующая в крупных мероприятиях, находится в зоне повышенной опасности, и поэтому ее обращение за защитой государства может быть правильным шагом.

Ранее стало известно, что мошенники начали угрожать певице и ее семье, в связи с чем она подала прошение о госзащите, а также об охране своей недвижимости и имущества.

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