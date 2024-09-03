Иосиф Пригожин поддержал Ларису Долину в ее обращении за госзащитой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников, обратиться за государственной защитой. Он подчеркнул, что артисты, будучи публичными личностями, часто подвергаются рискам.
Лариса Долина, активно участвующая в крупных мероприятиях, находится в зоне повышенной опасности, и поэтому ее обращение за защитой государства может быть правильным шагом.
Ранее стало известно, что мошенники начали угрожать певице и ее семье, в связи с чем она подала прошение о госзащите, а также об охране своей недвижимости и имущества.
Путин возложил цветы памятнику Жукова
Президент России Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух почтили память выдающегося советского маршала Георгия Жукова. Лидеры совместно участвовали в торжественной церемонии возложения венка к его памятнику, расположенном в Улан-Баторе.
В Огайо шесть человек получили ранение
В результате нескольких случаев стрельбы в районе школы в Ист-Кливленде, штат Огайо, как минимум шесть человек получили ранения, сообщает телеканал ABC News.
Врач Шарина: для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно отказаться от курения
Для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, отметила врач-кардиолог Алина Шарина. В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, так как они существенно повышают риск инфаркта и инсульта.
Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе
Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.