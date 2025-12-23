Молодым мамам до 29 лет дают новый бонус: Новгородская область добавляет сотни тысяч к маткапиталу

В Новгородской области решили заметно усилить поддержку молодых семей: в 2026 году суммарные выплаты при рождении первого ребёнка превысят 1 млн рублей. Новая схема складывается из региональных и федеральных мер и ориентирована прежде всего на женщин до 29 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Из чего складывается сумма свыше миллиона

Ключевым нововведением станет региональный капитал "Новгородская семья", который начнёт действовать в 2026 году. В правительстве области уточнили, что размер выплаты за первого ребёнка женщине до 29 лет включительно составит 350 тыс. рублей. На третьего и последующих детей по этой программе предусмотрено 250 тыс. рублей.

Итоговую сумму власти получают за счёт прибавления федерального материнского капитала. По информации регионального правительства, в 2026 году его размер составит порядка 737 рублей, и в сумме с новой региональной выплатой общий объём поддержки превысит миллион. Власти подчёркивают, что речь идёт именно о совокупности мер, а не об одном пособии.

Что уже действует в регионе для первых детей

Помимо новой программы, в Новгородской области сохраняется капитал "Первый ребёнок" — 150 тыс. рублей. На него также имеют право женщины до 29 лет включительно, а выплата предоставляется проактивно, без заявления.

Федеральная поддержка и "демографическое меню"

С 2025 года область получает финансирование по нацпроекту как регион "демографической зимы" — на реализацию региональной программы повышения рождаемости на 2024-2030 годы. Пакет мер, как уточняется, охватывает молодые и студенческие семьи, многодетных родителей и беременных женщин. Общий объём средств бюджета, предусмотренный на реализацию региональной программы в 2025 году, составляет 180,6 млн рублей.

В числе новых выплат, введённых в 2025 году и сохраняющихся в 2026-м, названа единовременная выплата 100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения в вузах и колледжах региона при постановке на учёт по беременности. Кроме того, действует поддержка семей при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующего ребёнка — погашение обязательств по ипотеке в размере 550 тыс. рублей во взаимодействии с ДОМ. РФ.

Инфраструктура помощи и демографические итоги

Региональные власти также развивают сервисные меры: за счёт федерального бюджета в каждом округе созданы пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых. Там бесплатно можно получить, в частности, коляску-трансформер, кроватку с матрасом, пеленальный столик, ходунки, стульчики, видеоняни и весы для новорождённых. Параллельно действует компенсация половины стоимости обучения одного ребёнка из многодетной семьи в учреждениях СПО и ВПО.

В апреле 2025 года в области создали Службу подготовки к родам и сопровождения беременных женщин. В августе появился региональный центр компетенций в сфере демографии, который занимается анализом демографических процессов и разработкой мер поддержки. В правительстве заявили, что за последние 10 лет число многодетных семей в регионе выросло вдвое, а по итогам 10 месяцев 2025 года впервые с 2016 года удалось остановить снижение рождаемости.