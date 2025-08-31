Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:31

Биологически активные добавки: когда польза превращается в опасность

Светлана Каневская предупреждает: безконтрольный приём БАДов может привести к серьёзным последствиям

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила назначения биологически активных добавок (БАД). Однако, несмотря на это, их прием по-прежнему часто происходит без должного контроля, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, как рассказала Светлана Каневская, доктор медицинских наук и профессор.

Проблемы с приемом БАДов

  1. Безконтрольный прием:
    Каневская отмечает, что многие люди принимают БАДы без медицинских показаний и без лабораторного подтверждения дефицита веществ. Это не только снижает эффективность добавок, но и может привести к передозировке - особенно жирорастворимых витаминов (А, D, E и K), избыток которых вызывает токсические реакции. К ним относятся:

    • Нарушение сердечного ритма

    • Головные боли

    • Головокружения

  2. Проблемы с качеством добавок:
    Рынок БАДов плохо регулируется, что создаёт риски. Исследования показывают, что в добавках могут содержаться:

    • Фальсификаты

    • Тяжёлые металлы

    • Незаявленные фармакологические вещества, которые могут вызвать тахикардию и другие нарушения сердечного ритма.

  3. Побочные эффекты:
    Некоторые натуральные добавки, такие как зверобой и кава, могут вызывать серьёзные побочные эффекты, а также влиять на метаболизм лекарственных препаратов, что представляет опасность для здоровья.

Риски, связанные с БАДами

Ежегодно около 23 тысяч человек попадают в больницы из-за непредвиденных реакций на БАДы. Также существует риск инфекций и аллергических реакций, связанных с возможным заражением продукции микроорганизмами.

Рекомендации по безопасному приему БАДов

  1. Принцип "food first":
    Каневская советует получать все необходимые питательные вещества из пищи, а БАДы использовать только при реальной необходимости, после консультации с врачом и лабораторной оценки.

  2. Планирование приема БАДов:
    Прежде чем начинать прием добавок, важно пройти обследование, выбрать сертифицированные препараты, учитывать их взаимодействие с лекарствами и регулярно консультироваться с врачом. Контроль за приемом добавок следует проводить каждые 3-6 месяцев.

Заключение

Не следует увлекаться биологически активными добавками без контроля. Правильное питание и консультация с врачом — это ключ к поддержанию здоровья и правильному выбору добавок.

