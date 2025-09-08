Пианино замолчало: "сердце" Supertramp остановилось на 82-м году

Рик Дэвис, один из создателей и бессменный фронтмен группы Supertramp, ушёл из жизни на 82-м году после долгой болезни. Его кончина стала большим потрясением для поклонников классического рока, ведь именно он был сердцем коллектива, задававшим звучание и атмосферу их музыки.

Долгая борьба с болезнью

В 2015 году музыканту поставили диагноз — множественная миелома, тяжёлое онкологическое заболевание, поражающее клетки крови. С того момента группа перестала гастролировать, а Дэвис посвятил время борьбе с болезнью и семье. Коллектив в официальном заявлении подчеркнул, что его стойкость и преданность близким впечатляли не меньше, чем музыкальные достижения. Особое место в жизни артиста занимала жена Сью, с которой он прожил более пятидесяти лет.

"Будучи соавтором песен вместе с Роджером Ходжсоном, он стал голосом и пианистом, стоявшим за самыми культовыми композициями Supertramp", — говорится в сообщении группы.

Начало пути

История Supertramp началась в 1969 году, когда Дэвис разместил объявление в Melody Maker и собрал первых участников коллектива. Сначала они назывались Daddy, но вскоре сменили имя на Supertramp — отсылку к книге Уильяма Генри Дэвиса "The Autobiography of a Super-Tramp". Первоначальный состав включал Роджера Ходжсона, Ричарда Памлера и Роберта Миллара. С самого начала музыканты экспериментировали со звучанием и погружались в прогрессивный рок, создавая концептуальные альбомы, которые выделялись на фоне тогдашней сцены.

Прорыв и мировая слава

Первый крупный успех пришёл в 1974 году с песней "Bloody Well Right", написанной Дэвисом. Однако настоящая популярность настигла группу в конце 1970-х. Альбом "Breakfast in America", вышедший в 1979 году, стал настоящим триумфом — его продажи превысили 30 миллионов копий по всему миру. В него вошли хиты, которые до сих пор звучат на радиостанциях: "The Logical Song", "Take the Long Way Home" и заглавная "Breakfast in America".

Кроме того, именно Дэвис подарил поклонникам такие классические композиции, как "Dreamer", "Goodbye Stranger" и "Give A Little Bit". Его вокал и уникальное звучание электрического пианино Wurlitzer стали визитной карточкой группы.

Разногласия и новые этапы

В 1983 году Роджер Ходжсон покинул Supertramp, решив сосредоточиться на сольной карьере. Причиной стали творческие разногласия, однако сам Дэвис остался верен группе и продолжал работать под её именем. С того момента именно он стал единственным участником из первоначального состава, определявшим направление и стиль коллектива.