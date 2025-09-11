Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:33

Почему стоит внимательнее смотреть на витрины: прокуроры показали обратную сторону скидок

В Салехарде оштрафовали "Магнит" и "Пятерочку" за нарушения санитарных норм

В Салехарде по итогам прокурорской проверки штрафы получили торговые сети "Магнит" и "Пятерочка". В совместном рейде прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Какие нарушения нашли

По данным окружной прокуратуры, претензии касались состояния торговых залов и оборудования.

"Установлены нарушения санитарных требований, выразившихся в ненадлежащем проведении уборки торговых залов, витрин, корзин, прилавков, холодильного оборудования", — говорится в сообщении ведомства.

Штрафы и меры

  • Каждая сеть оштрафована на 100 тысяч рублей.

  • Магазинам указано усилить контроль за санитарными нормами и привести помещения в соответствие с законодательством.

  • Решения о штрафах уже вступили в законную силу.

