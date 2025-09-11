Почему стоит внимательнее смотреть на витрины: прокуроры показали обратную сторону скидок
В Салехарде по итогам прокурорской проверки штрафы получили торговые сети "Магнит" и "Пятерочка". В совместном рейде прокуратуры и Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Какие нарушения нашли
По данным окружной прокуратуры, претензии касались состояния торговых залов и оборудования.
"Установлены нарушения санитарных требований, выразившихся в ненадлежащем проведении уборки торговых залов, витрин, корзин, прилавков, холодильного оборудования", — говорится в сообщении ведомства.
Штрафы и меры
Каждая сеть оштрафована на 100 тысяч рублей.
Магазинам указано усилить контроль за санитарными нормами и привести помещения в соответствие с законодательством.
Решения о штрафах уже вступили в законную силу.
