Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:48

Человек, который заставил Лютора и Супермена подружиться: что задумал Джеймс Ганн в новом фильме

Джеймс Ганн раскрыл первые подробности сиквела "Супермена" во вселенной DC

Сиквел "Супермена" постепенно обретает очертания, и поклонники вселенной DC уже могут представить, каким будет продолжение. Джеймс Ганн раскрыл первые подробности картины, рабочее название которой — "Man of Tomorrow".

Дата премьеры и начало съемок

Режиссер сообщил, что старт съемочного процесса намечен на апрель 2026 года. Студия Warner Bros уже определила дату выхода фильма — 9 июля 2027-го. Таким образом, зрителям придется ждать почти два года после выхода первой части, чтобы увидеть продолжение истории.

Сюжет и главные герои

Главная интрига сиквела заключается в необычном союзе: Супермену придется объединиться с Лексом Лютором. Вместе они столкнутся с противником, угрожающим не только им, но и всему миру.
По словам Джеймса Ганна, сценарий сосредоточен не исключительно на фигуре Супермена — важное место займет и Лекс Лютор.

"Фильм будет не только о Супермене, но и о Лексе. Мне очень понравилось работать с Николасом Холтом. Я хочу создать что-то действительно выдающееся с ними обоими", — отметил режиссер Джеймс Ганн.

Эта динамика обещает добавить глубины и драматизма в сюжет, ведь зритель увидит, как заклятые враги вынуждены отложить вражду ради общей цели.

Возвращение актеров

Исполнители главных ролей останутся прежними. Дэвид Коренсвет вновь примерит красный плащ Супермена, а Николас Холт продолжит воплощать образ Лекса Лютора. Этот дуэт уже стал заметным событием для фанатов: первый фильм собрал 614 млн долларов и стал самым кассовым комикс-блокбастером года.

Расширение киновселенной DC

Первый "Супермен" положил начало обновленной вселенной DC. После него зрители увидели второй сезон "Миротворца" на HBO Max. В ближайшие годы планируются новые проекты: в 2026 году должны выйти фильмы "Супергерл" и "Clayface", а также сериал "Фонари". Такой график показывает, что студия делает ставку на разнообразие персонажей и сюжетов.

Вдохновение из комиксов

Ганн анонсировал "Man of Tomorrow" 3 сентября, опубликовав иллюстрацию, где Супермен стоит рядом с Лютором в боевом костюме Warsuit. Этот доспех хорошо известен фанатам комиксов — он дает Лексу силы, сравнимые с возможностями Человека из стали. Судя по намекам, именно в фильме Лютор использует его, чтобы справиться с новой угрозой.

