Когда герой и злодей на одной стороне: новый фильм DC рушит привычные правила
Тайка Вайтити и Рита Ора готовят бродвейский мюзикл о скандальном фестивале Fyre — зрителей ждёт сатира, музыка и необычный взгляд на провал.Читать полностью » сегодня в 11:43
Брайан Фуллер мечтает объединить Мадса Миккельсена и Зендею в ремейке культового триллера. Как может выглядеть новая версия "Молчания ягнят"?Читать полностью » сегодня в 9:28
Эмма Хеминг Уиллис призналась, что ещё до диагноза мужа задумывалась о разводе. Почему её решение изменилось и что стало переломным моментом?Читать полностью » сегодня в 8:24
Netflix готовит яркий документальный сериал о Виктории Бекхэм: музыка, мода и закулисье — всё, что формировало её образ на протяжении десятилетий.Читать полностью » сегодня в 7:45
Михаил Пиотровский вновь возглавит Эрмитаж на ближайшие годы. Что значит его переназначение для музея и почему это решение символично?Читать полностью » сегодня в 6:40
Историческая сцена театра Олега Табакова обрела новое дыхание. Узнайте, какие сюрпризы ждут зрителей после долгожданного открытия.Читать полностью » сегодня в 5:34
Эмилия Кларк и Эдгар Рамирес неожиданно записали джазовый альбом для фильма "Следующая жизнь". Что скрывает эта музыкальная история?Читать полностью » сегодня в 4:25
Хилари Дафф готовит первый за 10 лет альбом и документальный сериал. Зрители увидят, как артистка совмещает семью, сцену и студию.Читать полностью »