Когда герой и злодей на одной стороне: новый фильм DC рушит привычные правила

Вторая часть супергеройской франшизы о человеке с Криптона получила официальное название — "Человек завтрашнего дня". О проекте рассказал режиссёр Джеймс Ганн в эфире The Howard Stern Show. Он пояснил, что зрителей ждёт необычный сюжетный поворот: враги Супермен и Лекс Лютор вынуждены будут объединиться перед лицом куда более серьёзной угрозы.

Сюжет и главная идея

Создатели картины решили показать историю не только с точки зрения главного героя, но и через призму его заклятого противника. Ганн подчеркнул, что это будет фильм "в равной степени о Люторе и о Супермене". Легендарный супергерой и один из самых известных антагонистов вселенной DC предстанут в новых обстоятельствах, где границы между врагами и союзниками окажутся размыты.

По словам режиссёра, в центре сюжета окажется не банальная схватка добра и зла, а вынужденное сотрудничество двух противостоящих личностей. Идея в том, чтобы раскрыть неожиданные стороны персонажей, а также показать зрителям, что иногда даже самые непримиримые враги могут действовать вместе ради общего дела.

"Это история о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены в определенной степени работать вместе против гораздо, гораздо большей угрозы", — пояснил режиссёр Джеймс Ганн.

Работа над фильмом

Первые разговоры о сиквеле появились ещё в конце июля, когда Джеймс Ганн подтвердил, что активно работает над продолжением. Уже в августе он сообщил, что придумал концепцию картины и готовится к съёмочному процессу.

3 сентября режиссёр опубликовал в соцсетях изображение из комиксов DC, где Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. Это стало своеобразным тизером будущей ленты и вызвало волну обсуждений среди поклонников.

Ганн отдельно отметил, что ему нравится работать с актёром Николасом Холтом, которому досталась роль Лютора. По словам постановщика, он даже частично ассоциирует себя с этим персонажем.

Премьера и ожидания

Дата выхода фильма уже известна — мировая премьера "Человека завтрашнего дня" состоится 9 июля 2027 года. DC и Warner Bros. возлагают на картину большие надежды: проект должен не только продолжить франшизу, но и укрепить позиции студии на фоне конкуренции с Marvel.