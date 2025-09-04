Супермен возвращается: "Человек завтрашнего дня" уже получил дату премьеры

Сиквел "Супермена" официально обзавёлся названием и датой выхода, и новость вызвала бурную реакцию среди поклонников супергеройского кино. Режиссёр и сопредседатель DC Films Джеймс Ганн сообщил, что фильм выйдет в июле 2027 года и получит подзаголовок "Человек завтрашнего дня". Для фанатов это стало подтверждением того, что работа над новым проектом идёт полным ходом и студия намерена развивать ключевые сюжетные линии, заложенные в первой части.

Новое название и скрытые намёки

Ганн опубликовал в соцсетях пост с иллюстрацией из комикса, на которой Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его легендарном боевом костюме. Этот кадр неслучайно выбран режиссёром: он прозрачно намекает на то, что главный антагонист вселенной снова станет ключевой фигурой истории. В комиксах DC Лютор создаёт броню, чтобы противостоять супергерою на равных. Если в первой картине он делал ставку на создание клона Человека из стали, то теперь зрителей ждёт классическое противостояние героя и злодея.

От замысла к реализации

Впервые о продолжении Ганн рассказал в июле прошлого года. Тогда он ограничился лишь подтверждением планов. Уже в августе режиссёр уточнил, что придумал концепцию фильма и готовит почву для начала съёмочного процесса. Постепенно становится ясно, что история будет масштабнее, чем в первом фильме, а на экране появятся новые визуальные решения и акценты.

Лекс Лютор: эволюция врага

Лютор изначально задумывался как антагонист, который противостоит Супермену не только с помощью силы, но и благодаря интеллекту. Его костюм в комиксах — символ того, что человек способен бросить вызов существу почти божественной природы. Для зрителей это всегда было интересно: в противостоянии раскрывается не только физическая мощь, но и философский конфликт — вера в человеческий разум против сверхчеловеческих способностей.

В первой картине Ганн сделал ставку на идею клона, но теперь возвращается к более традиционной версии. Такой шаг может понравиться поклонникам классики, ведь именно в костюме Лютор известен большинству фанатов комиксов и анимационных сериалов.