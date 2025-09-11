Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нанесение клея на детали
Нанесение клея на детали
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:10

Крышка больше не прилипнет: один трюк спасает суперклей

Вазелин помогает избежать засыхания крышки у суперклея и лаков

Суперклей — незаменимый помощник в быту: им чинят игрушки, обувь, посуду, пластик, металл и даже кожу. Но у этого средства есть досадный недостаток — после первого использования крышка намертво прилипает к тюбику. Даже крошечная капля клея, попавшая на резьбу, застывает и превращает открывание в настоящую проблему.

Почему крышка прилипает

Подобная неприятность знакома не только владельцам суперклея. Лаки для ногтей, краски, различные клеящие растворы имеют схожую консистенцию и "склеивают" крышку с ёмкостью. Всё из-за того, что остатки состава попадают в резьбу и при высыхании надёжно фиксируют поверхности.

Простое решение

Чтобы не тратить время и нервы, можно воспользоваться элементарным лайфхаком с вазелином.

Как это работает:

  1. После каждого использования нанесите тонкий слой вазелина на резьбу крышки.

  2. Закройте тюбик как обычно.

  3. При следующем применении крышка откроется легко и без усилий.

Вазелин образует тонкую водоотталкивающую плёнку, которая не даёт клею или лаку прилипнуть к пластиковой или металлической резьбе.

Универсальность метода

Этот способ подходит не только для суперклея, но и для многих других жидких составов:
• клеящие растворы;
• краски;
• лаки для ногтей;
• бытовая химия в маленьких флаконах.

Почему стоит попробовать

Такой простой приём сэкономит деньги и избавит от раздражения: не придётся покупать новый тюбик только из-за того, что старый невозможно открыть. А главное — вы сможете использовать средство до конца, не ломая ногти и не повреждая упаковку.

