Раскрыты впечатляющие технические характеристики объединившей крупные институты российской суперкомпьютерной сети

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН вошёл в состав консорциума "Распределённая научная суперкомпьютерная инфраструктура", сообщила пресс-служба ИВМиМГ СО РАН в пятницу.
Всего в системе будет шесть специализированных центрамов коллективного пользования в разных регионах России: Институт динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН (Иркутск), Хабаровский федеральный исследовательский центр ДВО РАН (Хабаровск), Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН (Владивосток), Институт математики и механики им. Н. Н. Красовского УрО РАН (Екатеринбург) и Институт космических исследований (Москва).
Система станет выполнять роль гигантского суперкомпьютера для научного применения.
"У каждого суперкомпьютерного ЦКП создаваемого консорциума не только своё вычислительное оборудование, но и уникальные прорывные научные решения, базы данных, профессиональные коллективы специалистов, поддерживающих работу центров", — объяснил директор ИВМиМГ СО РАН, профессор РАН, доктор физико-математических наук Михаил Марченко.
Суммарная производительность 900 серверов, подключенных к инфраструктуре консорциума, достигает в пике 1,5 ПФлопс; на них хранится более 15 Пбайт научных данных.
Консорциум уже предоставляет вычислительные ресурсы 240 организациям страны. По мнению Марченко, он будет самым существенным образом способствовать научно-технологическому развитию России.
Фото: RIA Novosti archive/Николай Фёдоров (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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