Суперкомпьютер показал миру рецепт внеземного алмаза

Алмазы, символ прочности и роскоши, давно зарекомендовали себя в различных сферах - от ювелирного дела до промышленности.

Однако недавние исследования предвещают появление еще более твердого материала - алмаза BC8.

Этот материал, предположительно существующий в экстремальных условиях ядер гигантских экзопланет, может произвести революцию в материаловедении и высокотехнологичных отраслях. Ключевую роль в этом открытии сыграл суперкомпьютер Frontier, позволивший ученым расшифровать секреты формирования BC8.

BC8, или "восьмиатомный куб с центром в теле", - это гипотетическая форма углерода с уникальной кристаллической структурой, отличной от традиционных алмазов. Предполагается, что BC8 обладает еще большей твердостью благодаря своей конфигурации, включающей восемь атомов углерода вместо четырех, характерных для обычных алмазов.

Однако создание этого "супералмаза" в лабораторных условиях представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для этого необходимо воспроизвести давление, в миллионы раз превышающее атмосферное давление Земли, и экстремально высокие температуры. Такие эксперименты не только сложны в исполнении, но и чрезвычайно дороги.

Суперкомпьютер Frontier, установленный в лаборатории Оук-Ридж Министерства энергетики США, - один из самых мощных вычислительных инструментов в мире. Он способен проводить моделирование на атомном уровне с невероятной точностью.

Команда исследователей под руководством профессора Ивана Олейника из Университета Южной Флориды использовала Frontier и специализированное программное обеспечение LAMMPS для моделирования экстремальных условий, необходимых для формирования BC8.

Суперкомпьютер обработал миллиарды атомов и смоделировал миллионы различных сценариев, что позволило с поразительной точностью воспроизвести процесс плавления алмазов и их превращения в BC8.

Ключевым открытием стало то, что традиционные алмазы необходимо сначала расплавить, прежде чем они смогут реорганизоваться в BC8. Этот дополнительный этап требует давления, примерно в двенадцать миллионов раз превышающего атмосферное давление Земли, и температуры около 5000 Кельвинов, близкой к температуре поверхности Солнца.

Новое понимание условий, необходимых для формирования BC8, дает ученым прочный фундамент для экспериментальной проверки теоретических моделей.

Эти модели включают в себя более точные прогнозы давления и температуры, необходимых для трансформации алмазов в BC8, а также детальное описание процессов, сопровождающих это превращение.

Для проверки своих моделей исследователи обращаются к уникальным научным установкам, таким как National Ignition Facility (NIF) в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. NIF обладает мощными лазерами, способными создать экстремальные условия, необходимые для синтеза BC8.

Это открытие открывает новые перспективы в материаловедении и позволяет предположить, что в будущем мы сможем создавать материалы с невероятной прочностью и уникальными свойствами.

Следующим шагом станет экспериментальное подтверждение теоретических моделей и разработка технологий для производства BC8 в промышленных масштабах. Это может привести к созданию новых материалов для использования в электронике, аэрокосмической промышленности и других высокотехнологичных отраслях.

Поиск и изучение новых материалов - это ключ к технологическому прогрессу и решению глобальных вызовов. Открытие BC8 - яркий пример того, как фундаментальные исследования и передовые технологии могут привести к прорывным результатам, открывающим новые горизонты для науки и инноваций.

Фото: commons.wikimedia.org/Géry PARENT (release this work into the public domain)