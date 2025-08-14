Выдающиеся когнитивные способности: как некоторые пожилые люди не теряют память

В Северо-Западном университете США исследователи наблюдали за пожилыми людьми, чьи показатели памяти оставались на уровне 50-летних и лучше. Ведущий автор исследования, профессор психиатрии, поведенческих наук и неврологии Сандра Вайнтрауб пояснила, что "суперэйджер" — это не медицинский диагноз, а научный термин, основанный на результатах тестов памяти у людей старше 80 лет. По её словам, интерес к этой теме возник из-за того, что именно снижение памяти чаще всего беспокоит пожилых людей, а "выдающиеся когнитивные способности" в таком возрасте — явление редкое, но реальное.

Что показал анализ мозга

Учёные изучили 79 пожертвованных мозгов пожилых людей. У части из них обнаружили амилоидные и тау-белки, характерные для болезни Альцгеймера, а у других — практически полное их отсутствие. Вайнтрауб отметила, что "суперэйджеры" могут быть как устойчивыми к образованию этих белков, так и способными сохранять когнитивное здоровье, несмотря на их наличие. Это говорит о разных биологических механизмах сверхстарения: в одних случаях мозг просто не производит токсичные отложения, в других — они не наносят ему вреда.

В отличие от типично стареющего мозга, который со временем теряет толщину коры, отвечающей за принятие решений, мотивацию и контроль эмоций, у "суперэйджеров" этот слой остаётся неизменным. Кроме того, у них оказалось больше особых нервных клеток — нейронов фон Экономо, регулирующих социальное поведение, а также более крупные энторинальные нейроны, поддерживающие память.

Социальный фактор

Поведенческий портрет "суперэйджеров" также отличался — они оказались более общительными и имели крепкие социальные связи. Вайнтрауб подчеркнула, что распространённое мнение о неизбежности когнитивного упадка с возрастом не всегда оправдано. Если пожилой человек начинает забывать события, это не обязательно связано с "нормальным старением" — в ряде случаев это может быть проявлением заболевания.

Мнение сторонних экспертов

Старший директор по глобальным научным инициативам Ассоциации Альцгеймера в Чикаго Кристофер Вебер, не участвовавший в исследовании, назвал результаты захватывающими. Он отметил, что они расширяют понимание того, что помогает некоторым людям сохранять ясность ума, и подтверждают: когнитивный спад не является неизбежным. При этом он предупредил, что выборка исследования мала и не отражает всё население — большинство участников были хорошо образованными белыми американцами, самостоятельно изъявившими желание участвовать в проекте.

Рецепт долгой памяти

По словам Вайнтрауб, рекомендации для сохранения здоровья мозга совпадают с советами по укреплению сердца: правильное питание, полноценный сон, регулярная физическая активность, социальная вовлечённость, своевременное лечение болезней и отказ от вредных привычек. Учёная подчеркнула, что это не гарантирует полной защиты от когнитивных нарушений, но снижает риски.