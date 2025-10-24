Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:49

Витамин, который оживляет нейроны: прорыв японских учёных может изменить лечение Альцгеймера

Учёные считают, что улучшенный витамин K может лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем

Японские учёные сделали шаг, который может изменить представление о лечении нейродегенеративных заболеваний. Они создали новые формы витамина K, способные не только защищать клетки мозга, но и стимулировать их восстановление. Исследование показало, что улучшенные молекулы витамина способны втрое активнее превращать стволовые клетки в нейроны по сравнению с природным витамином K.

Почему мозг теряет нейроны и как их можно восстановить

Потеря нейронов лежит в основе таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Эти болезни развиваются медленно, разрушая нервные клетки и нарушая связи между ними. Постепенно человек теряет память, становится менее сосредоточенным, испытывает трудности с движением и речью.
Современные лекарства способны лишь замедлить проявления болезни, но не останавливают её развитие. Именно поэтому учёные ищут способы запустить естественные механизмы регенерации мозга — процесс, при котором новые нейроны замещают погибшие.

Витамин K и его неожиданная роль в мозге

Обычно витамин K известен своей функцией в свёртывании крови и укреплении костей. Однако последние годы показали: он участвует и в формировании нейронных связей. Особенно это касается формы MK-4 (менахинон-4), присутствующей в тканях мозга. Проблема в том, что природного витамина недостаточно для активного восстановления нервных клеток, и его действие нужно усилить.

Как японские исследователи усилили витамин K

Учёные из Технологического института Сибаура (Япония) под руководством доцента Йошихиса Хироты и профессора Йошитомо Сухары синтезировали улучшенные версии витамина K. Они объединили его с ретиноевой кислотой — производным витамина A, который регулирует рост и развитие клеток. Получившиеся соединения оказались втрое эффективнее природного витамина при формировании нейронов.

"Недавно синтезированные аналоги витамина K продемонстрировали примерно в три раза большую активность в индуцировании дифференцировки нейронных клеток-предшественников в нейроны по сравнению с натуральным витамином K. Поскольку потеря нейронов является отличительной чертой нейродегенеративных заболеваний, такие аналоги могут служить регенеративными агентами, которые помогают восполнить потерянные нейроны и восстановить функцию мозга", — заявил доцент Йошихиса Хирота.

Что делает новые соединения особенными

Команда синтезировала 12 гибридных форм витамина K, соединив их с разными фрагментами ретиноевой кислоты. После тестов оказалось, что соединение, содержащее конъюгированную структуру кислоты и боковую цепь метилового эфира, обладает максимальной активностью — оно втрое эффективнее стимулирует образование нейронов.

Исследователи также обнаружили, что новые молекулы сохраняют биологические функции обоих компонентов: витамин K активирует стероидные и ксенобиотические рецепторы (SXR), а ретиноевая кислота — рецепторы RAR. Это двойное действие усиливает передачу сигналов, отвечающих за рост и специализацию клеток мозга.

Раскрытие механизма действия

Чтобы понять, как именно витамин K влияет на мозг, учёные исследовали активность генов в нервных клетках мышей. Они выяснили, что ключевую роль играют метаботропные глутаматные рецепторы (mGluR1). Эти рецепторы участвуют в передаче сигналов между нейронами и оказываются критически важными для их развития.

Когда исследователи заблокировали работу mGluR1, процесс образования нейронов остановился. Значит, именно через этот рецептор витамин K активирует нужные гены и запускает восстановление клеток. Моделирование показало: новые соединения связываются с рецептором особенно прочно, что усиливает биологический эффект.

Испытания на животных и стабильность действия

Далее команда проверила, насколько эффективно новые молекулы проникают в клетки и преодолевают гематоэнцефалический барьер — естественную защиту мозга. Оказалось, что аналоги витамина K усваиваются лучше природного MK-4, дольше сохраняются в организме и обеспечивают более высокие уровни активного вещества в мозговой ткани. Это делает их потенциально пригодными для разработки лекарственных форм — капсул, инъекций или нутрицевтиков, направленных на нейрорегенерацию.

Сравнение эффективности

Показатель

Природный витамин K (MK-4)

Новый аналог VK

Способность превращать стволовые клетки в нейроны

Низкая

В 3 раза выше

Усвоение клетками мозга

Среднее

Высокое

Преодоление гематоэнцефалического барьера

Ограниченное

Подтверждено

Стабильность в крови

Низкая

Повышенная

Как применять открытие в будущем

Учёные считают, что синтезированные соединения могут стать основой нового поколения препаратов против нейродегенеративных болезней. Потенциально они смогут восстанавливать нейронные связи, улучшать когнитивные функции и замедлять прогрессирование болезни Альцгеймера.

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте мозг сбалансированным питанием — добавляйте продукты, богатые витамином K (зелёные овощи, яйца, сыр).
  2. Следите за уровнем витамина D — он помогает усваивать K и усиливает защиту нейронов.
  3. Консультируйтесь с врачом перед приёмом добавок — избыток жирорастворимых витаминов может быть вреден.
  4. При выборе БАДов обращайте внимание на форму MK-7 — она дольше сохраняется в организме.
  5. Используйте антиоксиданты (омега-3, коэнзим Q10, ресвератрол), чтобы поддерживать мозг в тонусе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Принимать витамин K без учёта совместимости с другими препаратами.
    Последствие: Снижается свёртываемость крови или нарушается обмен.
    Альтернатива: Совмещать только после консультации с врачом и лабораторных анализов.
  • Ошибка: Полагаться исключительно на добавки.
    Последствие: Отсутствие комплексного эффекта.
    Альтернатива: Сочетать витамины с физической активностью, когнитивными тренировками и правильным сном.

А что если…

А что если эти соединения смогут не только предотвратить болезнь Альцгеймера, но и восстановить память у уже больных? Пока это вопрос будущего, но исследования на животных дают надежду. Если препараты на основе нового витамина K дойдут до клинических испытаний, они могут стать первым шагом к терапии, которая не просто тормозит, а обращает разрушительные процессы в мозге.

Плюсы и минусы новых аналогов витамина K

Плюсы

Минусы

Улучшенная проницаемость в мозг

Не протестировано на людях

Тройная активность по сравнению с MK-4

Требуются долгосрочные испытания

Совместимость с рецепторами SXR и RAR

Возможна высокая стоимость разработки

Потенциал для терапии Альцгеймера

Неизвестные побочные эффекты

FAQ

  1. Можно ли принимать витамин K для профилактики деменции?
    Можно, но только в физиологических дозах и под контролем врача. Избыток витамина K может повлиять на свёртывание крови.
  2. Чем отличаются формы MK-4 и MK-7?
    MK-4 быстро выводится, а MK-7 дольше действует и лучше усваивается — его часто включают в качественные БАДы.
  3. Когда появятся лекарства на основе нового соединения?
    Сначала предстоят доклинические и клинические исследования. Обычно это занимает несколько лет.

Мифы и правда

Миф: Витамин K нужен только для крови.
Правда: Он участвует в защите мозга и помогает нейронам развиваться.

Миф: Все добавки с витамином K одинаковы.
Правда: Разные формы (K1, MK-4, MK-7) отличаются активностью и длительностью действия.

Миф: Витамины не могут влиять на нейродегенерацию.
Правда: Исследования показывают, что определённые молекулы действительно активируют регенерацию нейронов.

Исторический контекст

Впервые о нейропротекторных свойствах витамина K заговорили в начале 2000-х, когда исследователи заметили связь между его уровнем и когнитивным здоровьем пожилых людей. Теперь, спустя два десятилетия, химическая инженерия дала возможность создать усиленные формы, которые могут превратить этот витамин в основу будущей терапии нейродегенерации.

