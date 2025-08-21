Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Hius1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:25

Материя повела себя странно: законы физики перестали работать привычным образом

Учёные Национального исследовательского совета Италии превратили свет в сверхтвёрдое тело

Научный мир взбудоражило открытие, которое ещё недавно казалось невозможным. Группе исследователей удалось превратить свет в сверхтвёрдое тело — состояние материи, объединяющее в себе твёрдость кристалла и текучесть жидкости. Это событие стало настоящим прорывом в квантовой физике и может изменить представления о взаимодействии света и материи.

Сверхтвёрдые тела: от теории к реальности

Сверхтвёрдые тела — это редкое и загадочное состояние вещества. Они сохраняют жёсткую структуру, как у твёрдых тел, но при этом могут течь без сопротивления, словно сверхтекучие жидкости.

Теоретические исследования этой фазы начались ещё в 1970-х годах, однако лишь в последние годы удалось подтвердить её существование в лаборатории. Ученые показали, что при экстремально низких температурах вещества могут переходить в это необычное состояние, в котором привычные законы физики выглядят иначе.

Итальянский эксперимент: свет стал сверхтвёрдым

Прорыв совершили учёные Национального исследовательского совета Италии. Под руководством Димитриса Трипогеоргоса и Даниэле Санвитто они использовали лазерное излучение, чтобы создать материал, который одновременно сохраняет свойства света и приобретает структуру твёрдого тела.

Ключевую роль в эксперименте сыграли поляритоны — квазичастицы, сочетающие в себе характеристики света и материи. Благодаря тонкой настройке их взаимодействия исследователям удалось зафиксировать новое состояние, подтверждающее давние теоретические прогнозы.

Потенциал открытия

Сверхтвёрдые материалы открывают новые горизонты для квантовых технологий. Среди возможных направлений применения:

  • квантовые вычисления — развитие принципиально новых вычислительных систем;
  • нанотехнологии — создание материалов с необычными свойствами;
  • астрономия и физика — исследования процессов в экстремальных условиях;
  • сенсорные технологии — разработка сверхчувствительных датчиков и приборов.

Особенно перспективно использование таких структур в оптических и фотонных системах. Они могут не только улучшить методы связи, но и предложить новые способы управления световыми потоками.

Будущее сверхтвёрдых тел

Учёные уверены: это открытие станет началом целой эпохи. В будущем сверхтвёрдый свет может лечь в основу высокоточных лазеров, новых вычислительных систем и энергоэффективных технологий.

Остаётся только наблюдать, как далеко заведёт человечество исследование этого необычного состояния материи. Но уже сегодня ясно: открытие стало шагом, который приближает науку к новым границам понимания Вселенной.

