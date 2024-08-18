Поставила региональный рекорд в компании своих четвероногих попутчиков

Надежда Калита, жительница Владивостока, поставила региональный рекорд на сапборде, сообщает "Вместе-РФ".
Надежда проплыла более 80 километров вдоль Амурского залива в компании своих собак за 17 часов.
Длительные прогулки для девушки привычны, как и для ее четвероногих попутчиков - карликовой таксы и двух бордеров-колли.
"Я на самом деле не планировала никакие рекорды. Просто люблю ходить далеко. Далеко и надолго. А собаки кайфуют от такой жизни. Они находятся рядом с хозяином", - рассказывает рекордсменка.
Фото: Вместе-РФ
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