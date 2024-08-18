Поставила региональный рекорд в компании своих четвероногих попутчиков

Жительница Владивостока проплыла с собаками более восьмидесяти километров на сапборде

Надежда Калита, жительница Владивостока, поставила региональный рекорд на сапборде, сообщает "Вместе-РФ".

Надежда проплыла более 80 километров вдоль Амурского залива в компании своих собак за 17 часов.

Длительные прогулки для девушки привычны, как и для ее четвероногих попутчиков - карликовой таксы и двух бордеров-колли.

"Я на самом деле не планировала никакие рекорды. Просто люблю ходить далеко. Далеко и надолго. А собаки кайфуют от такой жизни. Они находятся рядом с хозяином", - рассказывает рекордсменка.

Фото: Вместе-РФ