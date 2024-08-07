Сырный суп с колбасой: готовится очень просто, а аромат источает

Чтобы приготовить сырный суп с колбасой, вам не понадобится много времени, зато вкус и аромат у него получается просто восхитительный!

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель — 3-4 штуки;

репчатый лук — 1 штука;

морковь — 1 штука;

вода — 1500 мл;

растительное масло — ½ ст. ложки;

плавленые сырки — 2 штуки;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

молотый сушёный чеснок — ½ ч. ложки;

куркума — 1 щепотка;

копчёная колбаса — 200 г.

Процесс приготовления:

Картофель нарежьте крупными кубиками, а лук — мелкими. Морковь натрите на крупной тёрке. Картофель залейте водой, доведите до кипения и варите 7-10 минут. В это время на сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте лук 2-3 минуты до мягкости, добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты. Сырки нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к картофелю поджарку, сырки, соль и специи, варите суп ещё 3-4 минуты до растворения сырков. Снимите суп с огня и измельчите его блендером до однородности.

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