Сырный суп с колбасой: готовится очень просто, а аромат источает

Чтобы приготовить сырный суп с колбасой, вам не понадобится много времени, зато вкус и аромат у него получается просто восхитительный!
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель — 3-4 штуки;
- репчатый лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- вода — 1500 мл;
- растительное масло — ½ ст. ложки;
- плавленые сырки — 2 штуки;
- соль — по вкусу;
- молотый чёрный перец — по вкусу;
- молотый сушёный чеснок — ½ ч. ложки;
- куркума — 1 щепотка;
- копчёная колбаса — 200 г.
Процесс приготовления:
- Картофель нарежьте крупными кубиками, а лук — мелкими. Морковь натрите на крупной тёрке.
- Картофель залейте водой, доведите до кипения и варите 7-10 минут. В это время на сковороде разогрейте растительное масло.
- Обжаривайте лук 2-3 минуты до мягкости, добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты. Сырки нарежьте небольшими кубиками.
- Добавьте к картофелю поджарку, сырки, соль и специи, варите суп ещё 3-4 минуты до растворения сырков.
- Снимите суп с огня и измельчите его блендером до однородности.
Фото: commons.wikimedia.org/jeffreyw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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