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Сырный суп с колбасой: плавленые сырки придают блюду нужную консистенцию и дивный аромат
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  • Опубликована сегодня в 3:04

Сырный суп с колбасой: готовится очень просто, а аромат источает

Сырный суп с колбасой: плавленые сырки придают блюду нужную консистенцию и дивный аромат

Чтобы приготовить сырный суп с колбасой, вам не понадобится много времени, зато вкус и аромат у него получается просто восхитительный!

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • картофель — 3-4 штуки;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • вода — 1500 мл;
  • растительное масло — ½ ст. ложки;
  • плавленые сырки — 2 штуки;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • молотый сушёный чеснок — ½ ч. ложки;
  • куркума — 1 щепотка;
  • копчёная колбаса — 200 г.

Процесс приготовления:

  1. Картофель нарежьте крупными кубиками, а лук — мелкими. Морковь натрите на крупной тёрке.
  2. Картофель залейте водой, доведите до кипения и варите 7-10 минут. В это время на сковороде разогрейте растительное масло.
  3. Обжаривайте лук 2-3 минуты до мягкости, добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты. Сырки нарежьте небольшими кубиками.
  4. Добавьте к картофелю поджарку, сырки, соль и специи, варите суп ещё 3-4 минуты до растворения сырков.
  5. Снимите суп с огня и измельчите его блендером до однородности.

Фото: commons.wikimedia.org/jeffreyw (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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