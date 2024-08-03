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Гороховый суп с беконом и копчёной колбасой: копчёности делают блюдо очень аппетитным
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  • Опубликована сегодня в 3:05

Гороховый суп с копчёностями: колбаска и бекон придают супчику изумительный аромат

Гороховый суп с беконом и копчёной колбасой: копчёности делают блюдо очень аппетитным

Гороховый суп с копчёной колбасой и беконом — это густое, наваристое и сытное блюдо, которое станет ещё вкуснее благодаря добавлению копчёностей.

Ингредиенты:

  • колотый горох — 250 г;
  • картошка — 2-3 шт.;
  • копчёный бекон — 70 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • вода — 1800 мл;
  • сушёный тимьян — ¼ ч. л.;
  • копчёная колбаса — 300-350 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление

  1. Замочите горох в воде на 2-3 часа или больше, затем промойте его.
  2. Нарежьте картофель средними кусочками, бекон и морковь — мельче. Лук порубите.
  3. В кастрюле для супа обжарьте бекон в течение нескольких минут, затем добавьте лук и готовьте ещё 4-5 минут. Добавьте картофель и морковь, обжаривайте минуту-две.
  4. Положите горох в кастрюлю, залейте водой и добавьте тимьян. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут.
  5. Прикройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите 30 минут.
  6. Добавьте нарезанную колбасу в суп, посолите и поперчите. Варите ещё 15 минут.

Фото: flickr.com/Qfamily (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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