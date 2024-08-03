Гороховый суп с копчёностями: колбаска и бекон придают супчику изумительный аромат

Гороховый суп с копчёной колбасой и беконом — это густое, наваристое и сытное блюдо, которое станет ещё вкуснее благодаря добавлению копчёностей.
Ингредиенты:
- колотый горох — 250 г;
- картошка — 2-3 шт.;
- копчёный бекон — 70 г;
- морковь — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- вода — 1800 мл;
- сушёный тимьян — ¼ ч. л.;
- копчёная колбаса — 300-350 г;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу.
Приготовление
- Замочите горох в воде на 2-3 часа или больше, затем промойте его.
- Нарежьте картофель средними кусочками, бекон и морковь — мельче. Лук порубите.
- В кастрюле для супа обжарьте бекон в течение нескольких минут, затем добавьте лук и готовьте ещё 4-5 минут. Добавьте картофель и морковь, обжаривайте минуту-две.
- Положите горох в кастрюлю, залейте водой и добавьте тимьян. Доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут.
- Прикройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите 30 минут.
- Добавьте нарезанную колбасу в суп, посолите и поперчите. Варите ещё 15 минут.
Фото: flickr.com/Qfamily (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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