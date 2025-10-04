Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:19

Мозг выключается за секунды: как инсульт рушит жизнь в одно мгновение

Кардиолог Юрий Серебрянский: инсульт может развиться внезапно и по-разному проявляться

Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности. Он развивается внезапно, поражает мозг и может полностью изменить жизнь человека за считанные минуты. При этом инсульт встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, особенно если есть наследственная предрасположенность или хронические заболевания.

"Опасность инсульта в том, что он может поражать разные участки мозга и проявляться по-разному. У одних людей внезапно немеет рука или нога, у других искажается лицо, нарушается речь или дыхание", — отметил профессор, кардиолог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Pravda. Ru.

Два основных типа инсульта

Медики выделяют два вида инсульта:

  • Ишемический - возникает из-за закупорки сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой. В результате нарушается приток крови к определённой части мозга.

  • Геморрагический - развивается при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг. Этот вариант считается более тяжёлым и чаще приводит к летальным исходам.

Оба типа опасны, но требуют разного подхода к лечению. Именно поэтому так важно вовремя распознать первые признаки.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Классические признаки инсульта:

  • внезапное онемение руки или ноги, чаще с одной стороны тела;

  • перекос лица;

  • нарушение речи или её полная потеря;

  • резкая слабость или головокружение;

  • проблемы с дыханием и глотанием.

При любых из этих симптомов необходимо срочно вызывать скорую помощь — счёт идёт на минуты.

Кто находится в группе риска

По словам Серебрянского, инсульт может случиться не только у пожилых, но и у молодых людей. Особое внимание стоит уделять факторам риска:

  • гипертония;

  • высокий уровень холестерина;

  • нарушения свёртываемости крови;

  • наследственная предрасположенность.

"С раннего возраста у мужчин формируется более высокий уровень внутреннего напряжения и ответственности, потому что им часто запрещают проявлять эмоции. В результате стресс копится внутри", — пояснила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги "Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт".

Она отметила, что сердечно-сосудистые болезни, включая инсульт и инфаркт, чаще всего угрожают мужчинам в возрасте 45-55 лет.

Сравнение: ишемический и геморрагический инсульт

Тип инсульта Причина Последствия Особенности
Ишемический Закупорка сосуда тромбом Нарушение кровоснабжения мозга Встречается чаще, чем геморрагический
Геморрагический Разрыв сосуда, кровоизлияние Сильное повреждение мозга, высокий риск смерти Более тяжёлое течение

Советы шаг за шагом: профилактика инсульта

  1. Регулярно контролируйте артериальное давление.

  2. Следите за уровнем холестерина и сахара в крови.

  3. Откажитесь от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

  4. Поддерживайте здоровый вес и занимайтесь спортом.

  5. Проходите плановые обследования у терапевта, кардиолога и невролога.

  6. Снижайте уровень стресса: используйте дыхательные практики, медитацию, йогу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать скачки давления.
    Последствие: повышение риска инсульта.
    Альтернатива: регулярный контроль давления и лечение гипертонии.

  • Ошибка: откладывать визит к врачу при первых симптомах.
    Последствие: тяжёлые неврологические осложнения.
    Альтернатива: немедленно вызвать скорую помощь.

  • Ошибка: полагать, что инсульт "болезнь стариков".
    Последствие: упущенное время у молодых пациентов.
    Альтернатива: помнить о рисках для всех возрастов.

А что если инсульт случился в семье?

Наличие инсульта у близких родственников повышает вероятность заболевания. В этом случае особенно важно следить за здоровьем сосудов и сердца, проходить регулярные обследования и придерживаться профилактических мер.

FAQ

Можно ли полностью предотвратить инсульт?
Нет, но правильный образ жизни и контроль факторов риска значительно снижают вероятность.

Какие обследования важнее всего?
ЭКГ, УЗИ сосудов шеи и головного мозга, анализы крови на холестерин и свёртываемость.

Почему инсульт бывает у молодых?
Причина — наследственность, стресс, неправильное питание, гипертония и вредные привычки.

