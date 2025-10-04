Мозг выключается за секунды: как инсульт рушит жизнь в одно мгновение

Инсульт остаётся одной из самых опасных болезней современности. Он развивается внезапно, поражает мозг и может полностью изменить жизнь человека за считанные минуты. При этом инсульт встречается не только у пожилых, но и у молодых людей, особенно если есть наследственная предрасположенность или хронические заболевания.

"Опасность инсульта в том, что он может поражать разные участки мозга и проявляться по-разному. У одних людей внезапно немеет рука или нога, у других искажается лицо, нарушается речь или дыхание", — отметил профессор, кардиолог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с Pravda. Ru.

Два основных типа инсульта

Медики выделяют два вида инсульта:

Ишемический - возникает из-за закупорки сосуда тромбом или атеросклеротической бляшкой. В результате нарушается приток крови к определённой части мозга.

Геморрагический - развивается при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг. Этот вариант считается более тяжёлым и чаще приводит к летальным исходам.

Оба типа опасны, но требуют разного подхода к лечению. Именно поэтому так важно вовремя распознать первые признаки.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Классические признаки инсульта:

внезапное онемение руки или ноги, чаще с одной стороны тела;

перекос лица;

нарушение речи или её полная потеря;

резкая слабость или головокружение;

проблемы с дыханием и глотанием.

При любых из этих симптомов необходимо срочно вызывать скорую помощь — счёт идёт на минуты.

Кто находится в группе риска

По словам Серебрянского, инсульт может случиться не только у пожилых, но и у молодых людей. Особое внимание стоит уделять факторам риска:

гипертония;

высокий уровень холестерина;

нарушения свёртываемости крови;

наследственная предрасположенность.

"С раннего возраста у мужчин формируется более высокий уровень внутреннего напряжения и ответственности, потому что им часто запрещают проявлять эмоции. В результате стресс копится внутри", — пояснила врач-кардиолог Наталья Гаврилюк, автор книги "Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт".

Она отметила, что сердечно-сосудистые болезни, включая инсульт и инфаркт, чаще всего угрожают мужчинам в возрасте 45-55 лет.

Сравнение: ишемический и геморрагический инсульт