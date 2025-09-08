Мужчине в Нижневартовске удалось выжить после инсульта и тяжёлой почечной недостаточности
В Нижневартовске врачи спасли мужчину, у которого одновременно диагностировали инсульт и тяжёлые проблемы с почками. Благодаря своевременной помощи медиков жизнь пациента удалось сохранить.
Как заметили беду
По пути домой мужчина почувствовал сильное недомогание. Случайные прохожие заметили его дезориентацию и сразу вызвали скорую помощь. Первичный осмотр показал ишемический инсульт, осложнённый тяжёлой интоксикацией организма.
Срочная реанимационная помощь
Пациента экстренно доставили в отделение реанимации и анестезиологии №2.
"Пациент был оперативно доставлен в отделение реанимации и анестезиологии №2, где немедленно приступили к интенсивной терапии. Из-за проблем с дыханием и выраженной интоксикации его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента оценивалось как критическое", — сообщил заведующий отделением Константин Сухушин.
Осложнения и дальнейшее лечение
После проведения анализов врачи выявили у пациента острую почечную недостаточность, что серьёзно осложнило его состояние. Мужчина находился в реанимации 10 дней, где получал интенсивную терапию и поддерживающее лечение. После стабилизации состояния его перевели в нефрологическое отделение для продолжения наблюдения.
История показывает, насколько важна своевременная реакция окружающих и оперативная работа врачей при инсульте и сопутствующих осложнениях. Быстрая помощь может спасти жизнь и значительно повысить шансы на восстановление.
