Природа зимой
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:49

Внутренние часы организма влияют на всё: от сна до расхода жира — солнце помогает их настроить

Дневной свет помогает контролировать уровень глюкозы — эндокринолог Павлова

Естественный дневной свет может оказаться недооцененным помощником в контроле обмена веществ и уровня глюкозы, особенно у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает RS — Информационный канал: врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала, что регулярное пребывание на солнце помогает стабилизировать сахар и поддерживать более ровный метаболический профиль.

Почему солнце работает иначе, чем лампы

По словам Павловой, дневной свет эффективнее искусственного освещения, потому что он влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические часы организма. Эти ритмы регулируют многие процессы, включая сон, аппетит и обмен веществ. Если циркадная система работает правильно, метаболические реакции становятся более слаженными, а организм легче адаптируется к нагрузкам и питанию.

Павлова пояснила, что корректная работа биологических часов помогает оптимизировать метаболические процессы. В результате организм лучше расходует энергию и устойчивее реагирует на колебания глюкозы. Именно поэтому световой режим в целом рассматривается как фактор, который влияет на общее состояние и может дополнять стандартные подходы к контролю диабета.

Снижение "скачков" сахара и влияние на жиросжигание

Эндокринолог отметила, что воздействие естественного освещения помогает сделать обмен веществ более сбалансированным. По ее словам, при правильной настройке циркадных ритмов усиливается эффективность расходования жировых запасов. Это связано с тем, что метаболические реакции при нормальном биоритме происходят более предсказуемо и без резких сбоев.

"Способствует более эффективному сжиганию жиров и снижает резкие колебания сахара, что в целом делает обмен веществ более сбалансированным", — отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

В материале подчеркивается, что речь идет именно о снижении резких колебаний, которые особенно опасны для людей с нарушениями углеводного обмена. Такие скачки могут ухудшать самочувствие и осложнять подбор терапии. Поэтому любые факторы, которые помогают стабилизировать показатели, рассматриваются как потенциально значимые — но только как часть комплексного подхода.

Почему это не замена лечению

Павлова отдельно подчеркнула, что солнечные ванны не могут заменить терапию, назначенную врачами. Это не самостоятельный метод лечения, а лишь полезное дополнение к здоровому образу жизни, которое может поддерживать организм. Такой подход подразумевает, что базовыми остаются назначения специалистов и контроль состояния, а световой режим — один из элементов ежедневной профилактики.

По словам эндокринолога, пребывание на солнце можно рассматривать как мягкий и естественный способ поддержать работу биоритмов. Но при диабете второго типа ключевыми остаются системные меры: наблюдение у врача и выполнение рекомендаций. Солнечный свет, как следует из комментария, может усилить эффективность этих усилий, но не заменить их.

