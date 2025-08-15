Загадка Брансвик-Тауна: как четыре затонувших корабля изменили представление об истории колониальных войн

Археологи совершили потрясающее открытие у побережья Северной Каролины. Они обнаружили четыре затонувших корабля, относящихся к XVIII веку. Эта сенсационная находка включает в себя, вероятно, обломки La Fortuna, испанского капера из Кубы, который трагически взорвался во время атаки в 1748 году. Открытие обещает раскрыть новые страницы истории мореплавания и колониальных войн.

Находка была сделана у Брансвик-Тауна, значительного колониального порта, расположенного на юге Северной Каролины. Этот город сыграл важную роль в истории региона, став первым успешным европейским поселением в районе Кейп-Фир (мыс Страха). Кейп-Фир получил свое название из-за опасений моряков XVI века, связанные с этим местом и его коварными водами.

Кори ван Хис: случайная находка в мутных водах

Археологи, проводившие исследование этого района, были удивлены неожиданной находкой. Кори ван Хис, аспирант Университета Восточной Каролины (ECU), рассказывая о своем погружении, отметил, что видимость в водах реки Кейп-Фир обычно довольно низкая. Во время погружения я запутался и наткнулся на деревянные балки, торчащие из ила. Я не понял, что смотрю на тот момент, но знал, что должен сообщить о деревянной структуре преподавателям.

Руководители проекта, морские археологи Джейсон Ропп и Джереми Боррелли, считают, что один из обломков, состоящий из 47 брусьев, может принадлежать La Fortuna. Исторические записи указывают на то, что два испанских корабля бросили якорь у Брансвик-Тауна 4 сентября 1748 года. Испанцы предприняли рейд на тогдашний английский город, но были застигнуты врасплох контратакой колонистов, и в результате La Fortuna взорвался и затонул.

Ученые обнаружили два основных свидетельства, подтверждающих, что найденный корабль действительно La Fortuna. Были найдены балки, а также артефакты, в том числе испанская керамика, обнаруженные поблизости. Части древесины, использованной при строительстве корабля, были из кипариса, произрастающего в Центральной Америке. Это свидетельствует о том, что кораблестроители использовали сырье из испанской карибской колонии. Учитывая исторические данные, La Fortuna является единственным известным испанским кораблем, затонувшим в этом районе.

Загадки: другие затонувшие суда

Остальные три затонувших корабля остаются загадкой. Все они имеют конструктивные особенности и артефакты, указывающие на их использование в XVIII веке. Однако прибрежные штормы раскидали обломки на большой территории, что затрудняет идентификацию и изучение.

Джейсон Ропп и Джереми Боррелли планируют продолжить исследование обломков, чтобы узнать больше об этих затонувших судах.

"Хотя вероятность, что какие-либо другие корабли, найденные в Брансвик-Тауне, являются испанскими мала, пока ничего нельзя исключать", — отмечают исследователи.

Интересные факты о кораблекрушениях:

Более трех миллионов кораблекрушений произошло по всему миру.

По данным ЮНЕСКО, под водой находится около трех миллионов затонувших кораблей.

Большинство кораблекрушений происходит из-за штормов, навигационных ошибок и столкновений.

Некоторые затонувшие корабли представляют собой важные археологические объекты, хранящие исторические сокровища.

Обнаружение четырех затонувших кораблей у побережья Северной Каролины — это ценный вклад в изучение истории мореплавания и колониальных войн. Дальнейшие исследования обломков помогут раскрыть больше информации о жизни на море в XVIII веке и пролить свет на события, происходившие в этом регионе.