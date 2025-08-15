Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
затонувший корабль
затонувший корабль
© https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:51

Загадка Брансвик-Тауна: как четыре затонувших корабля изменили представление об истории колониальных войн

Затонувшие корабли XVIII века найдены у берегов Северной Каролины

Археологи совершили потрясающее открытие у побережья Северной Каролины. Они обнаружили четыре затонувших корабля, относящихся к XVIII веку. Эта сенсационная находка включает в себя, вероятно, обломки La Fortuna, испанского капера из Кубы, который трагически взорвался во время атаки в 1748 году. Открытие обещает раскрыть новые страницы истории мореплавания и колониальных войн.

Находка была сделана у Брансвик-Тауна, значительного колониального порта, расположенного на юге Северной Каролины. Этот город сыграл важную роль в истории региона, став первым успешным европейским поселением в районе Кейп-Фир (мыс Страха). Кейп-Фир получил свое название из-за опасений моряков XVI века, связанные с этим местом и его коварными водами.

Кори ван Хис: случайная находка в мутных водах

Археологи, проводившие исследование этого района, были удивлены неожиданной находкой. Кори ван Хис, аспирант Университета Восточной Каролины (ECU), рассказывая о своем погружении, отметил, что видимость в водах реки Кейп-Фир обычно довольно низкая. Во время погружения я запутался и наткнулся на деревянные балки, торчащие из ила. Я не понял, что смотрю на тот момент, но знал, что должен сообщить о деревянной структуре преподавателям.

Руководители проекта, морские археологи Джейсон Ропп и Джереми Боррелли, считают, что один из обломков, состоящий из 47 брусьев, может принадлежать La Fortuna. Исторические записи указывают на то, что два испанских корабля бросили якорь у Брансвик-Тауна 4 сентября 1748 года. Испанцы предприняли рейд на тогдашний английский город, но были застигнуты врасплох контратакой колонистов, и в результате La Fortuna взорвался и затонул.

Ученые обнаружили два основных свидетельства, подтверждающих, что найденный корабль действительно La Fortuna. Были найдены балки, а также артефакты, в том числе испанская керамика, обнаруженные поблизости. Части древесины, использованной при строительстве корабля, были из кипариса, произрастающего в Центральной Америке. Это свидетельствует о том, что кораблестроители использовали сырье из испанской карибской колонии. Учитывая исторические данные, La Fortuna является единственным известным испанским кораблем, затонувшим в этом районе.

Загадки: другие затонувшие суда

Остальные три затонувших корабля остаются загадкой. Все они имеют конструктивные особенности и артефакты, указывающие на их использование в XVIII веке. Однако прибрежные штормы раскидали обломки на большой территории, что затрудняет идентификацию и изучение.

Джейсон Ропп и Джереми Боррелли планируют продолжить исследование обломков, чтобы узнать больше об этих затонувших судах.

"Хотя вероятность, что какие-либо другие корабли, найденные в Брансвик-Тауне, являются испанскими мала, пока ничего нельзя исключать", — отмечают исследователи.

Интересные факты о кораблекрушениях:

  • Более трех миллионов кораблекрушений произошло по всему миру.
  • По данным ЮНЕСКО, под водой находится около трех миллионов затонувших кораблей.
  • Большинство кораблекрушений происходит из-за штормов, навигационных ошибок и столкновений.
  • Некоторые затонувшие корабли представляют собой важные археологические объекты, хранящие исторические сокровища.

Обнаружение четырех затонувших кораблей у побережья Северной Каролины — это ценный вклад в изучение истории мореплавания и колониальных войн. Дальнейшие исследования обломков помогут раскрыть больше информации о жизни на море в XVIII веке и пролить свет на события, происходившие в этом регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ctrl + Shift + T и другие комбинации для быстрого управления вкладками сегодня в 4:19

Весь интернет в трёх кнопках: мало кто пользуется этой возможностью Windows

Малоизвестная комбинация клавиш в Windows способна спасти потерянную вкладку в браузере. Разбираем её пользу и другие полезные сочетания.

Читать полностью » Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения сегодня в 3:41

Крошечный гаджет раскрывает невидимого врага, присутствующего в каждом доме: ученые создали новое изобретение

Компактный дозиметр Doze помещается в карман, контролирует радиацию вокруг и подаст сигнал, если уровень превысит безопасный порог.

Читать полностью » Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome сегодня в 2:16

В Google грядут перемены: Chrome могут передать новой компании

Perplexity готова заплатить 34,5 млрд долларов за Chrome, опередив Google в борьбе за рынок браузеров. Но решит ли суд судьбу сделки?

Читать полностью » Microsoft продлила обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до октября 2028 года сегодня в 1:27

Windows 10 спасут от хакеров ещё три года — но есть важный нюанс

Microsoft бесплатно продлит обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до 2028 года, обеспечив частичную защиту пользователям, которые не перейдут на новую ОС.

Читать полностью » Эксперты назвали главные признаки износа современных телевизоров сегодня в 0:27

Опасные полосы и блики на экране телевизора могут обернуться серьёзной проблемой

Пять признаков, что пора менять телевизор: от медленных приложений и битых пикселей до тусклого HDR. Как понять, что экран отжил своё?

Читать полностью » Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев вчера в 23:40

4300 лет назад: проказа в Америке, а Колумб ещё даже не родился

Учёные нашли древнейшие следы проказы в Америке — болезнь поражала людей ещё 4300 лет назад. Как ДНК-анализ раскрыл тайны забытой эпидемии? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи выяснили, что минойцы импортировали медь из Египта вчера в 23:34

Медь из Египта или Урала? Неожиданные открытия, которые ставят под вопрос все известные факты

Ученые переосмысливают происхождение медных слитков с Крита, ставя под сомнение связь с Уралом. Новые данные указывают на Египет как источник меди.

Читать полностью » Эксперимент показал: люди палеолита могли преодолевать 225 км на долблёных лодках вчера в 22:37

Лодка из прошлого: эксперимент, который переписал историю мореплавания

Исследование подтверждает, что древние люди могли пересекать океан на примитивных лодках. Уникальный эксперимент показал, как 225 километров стали возможными!

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Брошенные щенки: что делать, если собака отказалась от своих малышей
Спорт и фитнес

Тренер Степан назвал эффективные упражнения с собственным весом для домашних тренировок
Красота и здоровье

Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей
Питомцы

Исследование: куры способны к логическому мышлению и социальному взаимодействию
Туризм

Самые популярные кемпинг-лагеря в России
Дом

Деление гостиной на зоны с выделением ТВ-зоны: личный опыт
Еда

Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак
Питомцы

Дрессировка кошек: эффективные методы и рекомендации от ветеринаров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru