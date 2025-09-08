Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подсолнух
Подсолнух
© commons.wikimedia.org by Brandon Weeks is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:53

Подсолнухи после лета: убрать или оставить — решение, от которого зависит весь сад

Джен Макдональд: удаление подсолнухов снижает риск вредителей и болезней в саду

Когда лето подходит к концу и подсолнухи начинают терять свою яркость, садоводы сталкиваются с выбором: оставить растения на участке до весны или убрать их сразу после цветения. Этот вопрос волнует многих, ведь от решения зависит не только внешний вид грядок, но и здоровье почвы, а также обитатели сада.

Подход к выбору

Некоторые садоводы предпочитают порядок и чистые грядки, другие ценят естественность и вид слегка одичавших растений. Важно понимать, что оба варианта имеют свои плюсы. Решение зависит от того, какие задачи вы ставите перед своим садом.

Джен Макдональд, эксперт по саду и совладелица Garden Girls, и Аннет Хирд, специалист по садоводству в Easy Urban Gardens, уверены: убирать подсолнухи осенью или оставлять их — дело вкуса. Главное, знать, что каждый путь принесёт свою пользу.

Зачем убирать подсолнухи

Срезать стебли стоит, если они уже засохли и портят впечатление от участка. Но внешний вид — не единственный аргумент.

"Удаление подсолнечника — хорошая идея, если вы видите увеличение количества вредителей", — сказала эксперт по саду Джен Макдональд.

Когда подсолнухи завершают свой жизненный цикл, они становятся уязвимее для болезней. Это повышает риск заражения других растений поблизости.

Толстые стебли занимают много пространства и могут затенять соседние культуры. Кроме того, подсолнухи аллелопатичны, то есть выделяют вещества, замедляющие рост других растений.

"Также важно помнить, что подсолнухи аллелопатичны, поэтому они могут замедлить рост других растений, растущих поблизости", — добавила садовод Аннет Хирд.

Есть и практическая сторона: под действием ветра высокие стебли могут упасть и повредить соседние посадки. Если у вас небольшой участок, освобождение места под новые культуры станет весомым аргументом в пользу срезки.

Почему стоит оставить подсолнухи

Если стебли выглядят крепкими и не заражены болезнями, спешить с обрезкой не обязательно.

"Оставлять подсолнухи на месте — это нормально, если стебель выглядит здоровым (без признаков белой мучнистой росы, гнили или болезней)", — отметила Джен Макдональд.

Постепенное разложение стеблей обогащает почву питательными веществами. К тому же, при удалении толстых корней можно нарушить микробиом земли, что отразится на её плодородии.

Оставленные на зиму подсолнухи помогают и местной фауне. Их семена становятся ценным источником пищи для птиц, когда корма в природе мало. Кроме того, стебли служат укрытием для насекомых и мелких животных, что поддерживает баланс в экосистеме сада.

Баланс между эстетикой и пользой

Решение о том, что делать с подсолнухами осенью, зависит от ваших целей. Если для вас важнее порядок и готовность грядок к новому сезону, лучше убрать растения. Если вы хотите поддержать биоразнообразие и улучшить почву, можно оставить подсолнухи до весны.

Главное, что в этом вопросе не существует правильного или неправильного ответа. Оба пути приносят пользу, и выбор стоит делать, исходя из личных приоритетов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не пропустите: осенняя подготовка земли — залог легкой весны и щедрого урожая сегодня в 2:55

Не пренебрегайте осенью: как подготовка почвы гарантирует плодородие летом

Почему осенняя подготовка земли считается главным секретом урожайного сезона и какие приёмы помогут саду встретить весну во всеоружии?

Читать полностью » С 1 сентября в России запретили продавать садовые участки отдельно от построек вчера в 20:11

Дача и участок теперь единое целое: что изменилось для владельцев

С 1 сентября в России изменились правила сделок с садовыми участками. Теперь землю нельзя продать отдельно от дома или хозяйственных построек.

Читать полностью » Садоводы Челябинской области: обрезку декоративных кустарников лучше завершить до середины октября вчера в 19:57

Пышная сирень и густая крона: эту награду можно получить весной за пару часов работы осенью

Осенняя обрезка кустарников в Челябинской области требует особого подхода. Узнайте, какие ошибки могут стоить саду здоровья и красоты весной.

Читать полностью » Волчье лыко и белладонна: растения, от которых стоит держаться подальше вчера в 19:54

Смертельные ягоды и ядовитые цветы: как избежать отравления в саду

Узнайте о 7 самых опасных растениях, которые могут скрываться в вашем саду. Клещевина, белладонна и волчье лыко – их красота опасна!

Читать полностью » Для плодородия почвы надо сеять осенью сидераты вчера в 19:12

Истощённая почва — тихий убийца урожая: вот как спасти её до весны

Хотите повысить урожайность без химии? Узнайте, какие сидераты лучше сеять осенью, чтобы земля стала плодороднее и мягче к весне.

Читать полностью » Как превратить старую смородину в молодую — проверенные техники обрезки вчера в 18:37

Секрет урожая: как старые кусты смородины превращаются в молодые всего за три шага

Осенняя обрезка смородины — ключ к омоложению старых кустов и рекордным урожаям. 5 этапов правильной обработки: от санитарной очистки до формирования скелета. Секреты ухода после процедуры и три удивительных факта о 15-летнем плодоношении.

Читать полностью » Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов вчера в 18:08

Укрыть розы вовремя: вот секрет, который спасает кусты от гибели зимой

Зимовка роз требует особого подхода. Узнайте 5 самых распространённых ошибок при укрытии кустов и как их избежать для сохранения растений.

Читать полностью » Фосфор и калий для клубники: как правильно подкормить кусты перед зимой вчера в 17:37

Ошибка, которая губит клубнику: как не превратить подкормку в катастрофу

Сентябрь — ключевой месяц для подкормки клубники. Узнайте, какие удобрения выбрать и как правильно их внести перед зимой, чтобы получить богатый урожай в следующем году.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора
Еда

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых
Еда

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Авто и мото

Эксперты назвали самые доступные автомобили с автоматом в России до 2,5 млн рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet