Подсолнух
Подсолнух
© public-domain-image.com by Jon Sullivan is licensed under commons.wikimedia.org
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:09

Хотите, чтобы подсолнухи цвели дольше: вот три невероятных способа их высадки

Три подхода, чтобы ваши подсолнухи цвели дольше: проверьте что думают эксперты

Многие дачники сталкиваются с разочарованием: подсолнухи радуют глаз всего пару недель, после чего начинают увядать. Однако специалисты утверждают, что существует простой способ наслаждаться яркими жёлтыми цветами всё лето — достаточно использовать метод последовательной посадки. Этот приём помогает не только продлить декоративный эффект, но и сделать шаг в сторону более самостоятельного садоводства.

Эксперты поясняют, что существует три основных подхода. Первый заключается в высадке разных сортов подсолнечника, каждый из которых достигает зрелости в разное время. Второй способ — сажать один и тот же сорт с интервалами, чтобы новое поколение зацветало, когда предыдущее уже увядает. Третий вариант — комбинировать оба метода, совмещая разные сорта и интервалы. Таким образом можно превратить несколько недель цветения в целый сезон.

Перед тем как приступить к высадке, садоводам рекомендуют определить, какое пространство в огороде можно выделить под подсолнухи. От этого зависит и количество сортов, и количество интервалов посадки. При планировании стоит учитывать, что крупным растениям требуется больше места, чем миниатюрным.

Для ориентира специалисты советуют соблюдать расстояние между семенами 15-30 см, а ряды располагать через 60-90 см. Конкретные данные зависят от выбранного сорта. Высаживать можно как сразу в открытый грунт, так и рассадным способом.

Что касается сроков, то для сортов с разным периодом созревания есть два пути: посадить их одновременно или сдвигать на 3-4 недели. Если речь идёт об одном сорте, оптимальным считается интервал в 1-2 недели. Начинать процесс стоит в начале сезона после последних весенних заморозков. При этом важно рассчитать так, чтобы последняя партия подсолнухов успела зацвести до первых осенних холодов.

Такой подход позволяет не только украсить сад на всё лето, но и получить более продолжительный сбор семян.

Читайте также

Мята перебивает запах соседних растений при сушке вчера в 23:32

Пряности теряют аромат не на грядке, а на чердаке: что делают не так садоводы

Мята, лавровый лист и чесночные стрелки при сушке выделяют сильные эфирные масла, которые перебивают аромат других трав. Какие растения нельзя держать рядом и как организовать сушку правильно?

Читать полностью » Верховный суд США в 1893 году признал томат овощем для налогообложения вчера в 22:28

Овощ в тарелке, ягода по науке: в чём парадокс помидора

Мы всю жизнь считали помидор овощем, но наука утверждает — это настоящая ягода! Как так получилось, кто изменил его “статус” и как эти знания помогут на огороде — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Народные методы борьбы с тлёй, колорадским жуком и клещом в огороде вчера в 21:24

Народные средства против тли и жука: что работает лучше химии

Август — пик активности тли, жуков и клещей. Химию применять уже поздно, но существуют безопасные народные средства. Как определить врага и защитить грядки, не навредив урожаю?

Читать полностью » Эксперты назвали актуальные тенденции в архитектуре и дизайне дачи вчера в 20:19

Прощай, советский хлам: почему дачи перестали быть музеем ненужных вещей

Дача уже давно не «склад старой мебели». Эксперты рассказали, какие интерьерные решения ушли в прошлое и какие тренды сегодня делают загородный дом стильным и функциональным.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют обрезать отплодоносившие побеги малины в конце августа вчера в 19:09

Августовская обрезка: опоздали — потеряли малину на следующий год

Какие работы нужно выполнять с малиной летом? Полив, обрезка, подкормка и советы экспертов для щедрого урожая сочных ягод.

Читать полностью » Виноградари применяют бордоскую жидкость для защиты лозы от грибка вчера в 18:18

Виноградари называют её барьером от болезней, а не лекарством: в чём парадокс бордоской жидкости

Как правильно приготовить и использовать бордоскую смесь для виноградника? Узнайте секреты профилактики болезней и ошибки, которых нужно избегать.

Читать полностью » Осенняя подготовка газона определяет его здоровье весной вчера в 17:02

Зимний мороз не так страшен: всего три шага, чтобы газон легко пережил зиму и ожил весной

Правильный уход за газоном осенью — залог его густоты весной. Эксперты объясняют, как посев, удобрение и тест почвы помогают траве пережить морозы.

Читать полностью » В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем вчера в 16:11

Камень и хвоя вместо пластика и блёсток: что делает карельский дом "своим" в природе

Как оформить входную зону в Карелии так, чтобы зимой было удобно, а летом красиво? Несколько идей и примеров, которые работают круглый год.

Читать полностью »

Культура и шоу-бизнес

Создатели "Очень странных дел" подпишут эксклюзивный контракт с Paramount после окончания сделки с Netflix
Питомцы

Суссекс-спаниель остаётся редчайшей породой: всего 27 щенков в год
Дом

Личный опыт: как избавиться от неприятного запаха в холодильнике
Туризм

Как путешествия влияют на память и восприятие времени
Спорт и фитнес

Джефф Трипп объяснил, почему сложно удерживать планку дольше 30 секунд
Красота и здоровье

Врач Надежда Чернышева: к сезону простуд стоит пополнить аптечку витаминами D и C
Еда

Как приготовить салат с копченой курицей, огурцом и яйцом
Авто и мото

Почему свистит ремень генератора в машине: основные причины
