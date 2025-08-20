Хотите, чтобы подсолнухи цвели дольше: вот три невероятных способа их высадки

Многие дачники сталкиваются с разочарованием: подсолнухи радуют глаз всего пару недель, после чего начинают увядать. Однако специалисты утверждают, что существует простой способ наслаждаться яркими жёлтыми цветами всё лето — достаточно использовать метод последовательной посадки. Этот приём помогает не только продлить декоративный эффект, но и сделать шаг в сторону более самостоятельного садоводства.

Эксперты поясняют, что существует три основных подхода. Первый заключается в высадке разных сортов подсолнечника, каждый из которых достигает зрелости в разное время. Второй способ — сажать один и тот же сорт с интервалами, чтобы новое поколение зацветало, когда предыдущее уже увядает. Третий вариант — комбинировать оба метода, совмещая разные сорта и интервалы. Таким образом можно превратить несколько недель цветения в целый сезон.

Перед тем как приступить к высадке, садоводам рекомендуют определить, какое пространство в огороде можно выделить под подсолнухи. От этого зависит и количество сортов, и количество интервалов посадки. При планировании стоит учитывать, что крупным растениям требуется больше места, чем миниатюрным.

Для ориентира специалисты советуют соблюдать расстояние между семенами 15-30 см, а ряды располагать через 60-90 см. Конкретные данные зависят от выбранного сорта. Высаживать можно как сразу в открытый грунт, так и рассадным способом.

Что касается сроков, то для сортов с разным периодом созревания есть два пути: посадить их одновременно или сдвигать на 3-4 недели. Если речь идёт об одном сорте, оптимальным считается интервал в 1-2 недели. Начинать процесс стоит в начале сезона после последних весенних заморозков. При этом важно рассчитать так, чтобы последняя партия подсолнухов успела зацвести до первых осенних холодов.

Такой подход позволяет не только украсить сад на всё лето, но и получить более продолжительный сбор семян.