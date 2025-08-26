Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:56

Отпразднуйте каждую минуту: как печенье может сделать ваш день ярче

Рецепт печенья с семечками: советы по выбору ингредиентов и выпечке

Задумывались ли вы, как быстро и просто можно приготовить вкусное печенье из доступных ингредиентов? Галетное печенье с семечками подсолнуха и кунжута — это отличный выбор для перекуса в дороге, на работе или во время прогулки. Оно также станет замечательной закуской к пиву.

Идеальное сочетание вкусов

Это печенье легко адаптируется под ваши предпочтения. В дополнение к семечкам, вы можете добавлять любые орехи или семена льна, что придаст ему особый вкус и текстуру.

Состав ингредиентов

  • 100 мл горячей воды
  • 50 мл растительного масла
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 50 г крахмала
  • 250 г пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 50 г семечек подсолнуха
  • 50 г кунжута

Пошаговое приготовление

Соберите все необходимые продукты. Используйте любое рафинированное растительное масло, а сливочное масло можно заменить растительным. Муку выбирайте высшего или первого сорта. Кунжут может быть как белым, так и черным. В глубокой миске смешайте горячую воду, соль и сахар до полного растворения.

Влейте растительное и сливочное масла. Если сливочное масло холодное, нарежьте его на кусочки для удобства. В отдельной емкости просейте большую часть муки с разрыхлителем. Это поможет насытить тесто кислородом и сделать его более воздушным.

Постепенно добавляйте муку к жидкости, сначала с помощью венчика, а затем руками, пока тесто не станет мягким и нежным, но не липким. Разделите тесто на две части. Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте одну половину теста на пергаменте в прямоугольный пласт толщиной не более 4 мм. Если пергамент не антипригарный, смажьте его растительным маслом.

Взбейте яйцо и равномерно распределите половину по раскатанному тесту.
Добавление семечек. Посыпьте кунжутом и семечками, вдавите их в тесто и нарежьте на квадраты. Перенесите тесто на противень и выпекайте в разогретой духовке до легкого румянца, примерно 15 минут.

Теперь у вас есть рецепт, который не только прост в приготовлении, но и порадует всю семью своим вкусом.

