Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:48

"Сандэнс" стал его завещанием: что ждёт независимое кино без руки Редфорда

Умер основатель фестиваля независимого кино "Сандэнс" Роберт Редфорд

Роберт Редфорд — имя, которое стало синонимом независимого кино и художественной смелости. Он прожил долгую жизнь, наполненную не только блистательными ролями, но и проектами, которые изменили индустрию. Его уход в возрасте 89 лет стал событием, которое заставило киноманов по всему миру вновь вспомнить, какое огромное влияние оказал этот человек на кино.

От актёра до символа Голливуда

Редфорд начал карьеру в 1960-х годах, и уже вскоре зрители увидели его в "Буче Кэссиди и Санденс Кид" — фильме, который закрепил за ним статус восходящей звезды. Позже были "Афера" Джорджа Роя Хилла, острая драма "Вся президентская рать", где он сыграл журналиста, расследующего Уотергейтский скандал, и романтический хит "Непристойное предложение". Эти работы сделали его узнаваемым на каждом континенте.

Первые шаги в режиссуре

В 1980 году Редфорд решился на новый этап и снял драму "Обыкновенные люди". Картина принесла ему четыре премии "Оскар", включая награду за лучший фильм, и пять "Золотых глобусов". Этот успех открыл ему дорогу в режиссуру. Позже он поставил такие работы, как "Там, где течет река" с Брэдом Питтом, философскую "Легенду Багера Ванса" и судебную драму "Заговорщица".

Рождение института "Сандэнс"

В 1981 году актёр основал институт независимого кино "Сандэнс". Через четыре года заработал одноимённый фестиваль, который стал главной площадкой для молодых режиссёров и сценаристов. Для многих современный кинематограф был бы совсем другим, если бы не этот проект. Название фестиваля отсылает к роли Редфорда в легендарном вестерне "Буч Кэссиди и Санденс Кид".

Сравнение: актёр и режиссёр

Роль Основные достижения
Актёр "Буч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Вся президентская рать", "Непристойное предложение"
Режиссёр "Обыкновенные люди" (4 "Оскара"), "Там, где течет река", "Легенда Багера Ванса", "Заговорщица"
Продюсер Поддержка независимого кино, запуск фестиваля "Сандэнс"

А что если…

А что если бы "Сандэнс" так и не появился? Тогда многие культовые режиссёры — от Квентина Тарантино до Стивена Содерберга — могли бы не найти свой путь. Фестиваль стал дверью в мир кино для тех, кого студии считали "слишком рискованными".

3 интересных факта

  1. В 2002 году Редфорд получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кино.

  2. Он активно занимался экологией и поддерживал проекты по сохранению природы.

  3. В молодости он серьёзно занимался бейсболом и едва не стал профессиональным спортсменом.

Исторический контекст

  • 1969 год — премьера "Буч Кэссиди и Санденс Кид".

  • 1976 год — "Вся президентская рать" закрепляет его репутацию.

  • 1980 год — выход "Обыкновенных людей" и триумф на "Оскаре".

  • 1981 год — основан институт "Сандэнс".

  • 1985 год — первый фестиваль независимого кино "Сандэнс".

  • 2002 год — награда Американской киноакадемии за заслуги.

