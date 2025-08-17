Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:40

Солнце может обжечь не только кожу: чем грозит ультрафиолет глазам

Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению

Врачи напоминают: глаза могут пострадать от солнца так же, как и кожа. Это состояние называется фотокератитом и возникает при чрезмерном воздействии ультрафиолетовых лучей, которые способны временно "обжечь" глаз или нанести необратимый ущерб роговице, сетчатке, хрусталику и конъюнктиве.

Конъюнктива — тонкая слизистая оболочка, защищающая глаз, состоит из двух частей: одна покрывает белок глаза, другая — внутреннюю поверхность век. При солнечном ожоге страдать может как одна, так и обе зоны.

Симптомы

Степень тяжести зависит от длительности и силы воздействия ультрафиолета. Чаще всего пациенты жалуются на ощущение песка в глазах, боль, головную боль, подергивание век, слезотечение, отек, покраснение, размытость изображения, повышенную чувствительность к свету, появление ореолов, сужение зрачков и, в редких случаях, временное нарушение зрения или восприятия цветов.

Лечение

Фотокератит обычно проходит за 1-2 дня. Медики рекомендуют снимать контактные линзы, не тереть глаза, прикладывать прохладные компрессы, использовать безрецептурные обезболивающие и искусственные слезы, носить солнцезащитные очки, воздерживаться от макияжа и избегать попадания в глаза морской или хлорированной воды. При наращенных ресницах лучше проконсультироваться с врачом, снимать их или нет.

Если дискомфорт сохраняется дольше двух суток, офтальмолог может назначить обезболивающие или антибактериальные капли.

Профилактика

Специалисты подчеркивают: моргание и отсутствие прямого взгляда на солнце не гарантируют защиту. Очки должны блокировать 99-100% ультрафиолетового излучения, а широкополая шляпа дополнительно снижает риск. На лыжных склонах или при занятиях зимними видами спорта нужны защитные очки или маски с тем же уровнем фильтрации.

Нельзя посещать солярий без специальных очков, а при сварке следует пользоваться маской. Чем дольше глаза подвергаются ультрафиолету, тем выше риск катаракты или дегенерации желтого пятна.

