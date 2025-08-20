Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:14

Ожоги на солнце: почему сметана – худший советчик

Врач Кызымко предупреждает: сметана при солнечных ожогах – это опасно!

Солнечные ожоги — неприятное явление, с которым сталкиваются многие люди в летний период. Для облегчения состояния, народная медицина предлагает различные средства, одним из которых является сметана. Однако, врач-терапевт, дерматовенеролог Мария Кызымко предостерегает от использования сметаны для лечения солнечных ожогов, считая такой метод не только неэффективным, но и опасным.

По словам специалиста, сметана, кефир и масло действительно могут оказывать кратковременное охлаждающее действие. Однако, эти продукты являются отличной средой для размножения бактерий. Применение сметаны на поврежденную кожу может увеличить вероятность инфицирования, что приведет к ухудшению состояния и замедлению процесса заживления.

Жирная пленка: препятствие для регенерации

Мария Кызымко также добавила, что жир, содержащийся в сметане и других молочных продуктах, создает на коже пленку, которая препятствует нормальному теплообмену и регенерации клеток. Это замедляет процесс заживления и может усугубить воспаление.

В результате использования сметаны на солнечных ожогах могут возникнуть различные проблемы. Помимо риска инфицирования, возможно усиление воспаления, появление гнойничков и ухудшение общего состояния кожи.

Для ускорения заживления солнечного ожога необходимо придерживаться правильной тактики лечения, которая включает в себя питье большого количества воды для восстановления водного баланса, а также использование холодных компрессов.

Холодные компрессы: облегчение боли и воспаления

Холодные компрессы, приложенные к обожженным участкам кожи, помогают облегчить боль и уменьшить воспаление. Компрессы можно делать из обычной холодной воды или слабого раствора черного чая.

Для лечения солнечных ожогов рекомендуется использовать специальные препараты, которые продаются в аптеках. Это могут быть мази и кремы с пантенолом, алоэ вера или другими компонентами, способствующими заживлению кожи.

Самым эффективным способом избежать солнечных ожогов является профилактика. Не следует находиться на солнце в период его максимальной активности (с 10:00 до 16:00), использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты и носить защитную одежду и головные уборы.

Солнцезащитные средства: правильный выбор и применение

При выборе солнцезащитного средства необходимо учитывать тип кожи и фактор защиты (SPF). Средство следует наносить за 20-30 минут до выхода на солнце и регулярно обновлять его, особенно после купания или потоотделения.

Помимо наружных средств, необходимо обеспечить достаточное поступление жидкости в организм. Обильное питье воды помогает коже восстанавливаться и уменьшает воспаление.

Интересные факты о солнечных ожогах:

Солнечные ожоги вызываются ультрафиолетовым излучением типа B (UVB).
Степень тяжести солнечного ожога зависит от интенсивности и продолжительности воздействия солнечных лучей.
Люди с бледной кожей более подвержены солнечным ожогам.
Повторные солнечные ожоги увеличивают риск развития рака кожи.

Использование сметаны для лечения солнечных ожогов — это неэффективный и опасный метод, который может привести к инфицированию и ухудшению состояния кожи. Для правильного лечения следует придерживаться рекомендаций врача, использовать холодные компрессы, специальные препараты и соблюдать меры профилактики, чтобы избежать солнечных ожогов.

