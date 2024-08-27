Будет только хуже и хуже: Кир Стармер осудил прошлого премьер-министра Британии за дыру в бюджете

27 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением о критическом состоянии экономики страны. Он подчеркнул, что ситуация оказалась хуже, чем ожидалось.

Во время пресс-конференции, которая проходила в его резиденции на Даунинг-стрит, 10, Стармер сообщил о неизбежности принятия трудных решений со стороны правительства. Он рассказал, что уже в первые дни своего пребывания на посту обнаружил значительный дефицит в государственном бюджете — 22 миллиарда фунтов стерлингов.

Стармер также указал на рост государственного долга на 5 миллиардов фунтов за последние три месяца из-за действий предыдущего кабинета министров, возглавляемого Риши Сунаком. Сунак оставил значительный бюджетный пробел, который теперь предстоит решить новому правительству.

Премьер-министр заявил, что не планирует увеличивать подоходный налог или НДС, но может повысить другие налоги, особенно для более обеспеченных слоев населения. Он отметил, что недавние социальные беспорядки выявили серьёзные социальные проблемы, включая вандализм, расизм и насилие. По словам Стармера, эти проблемы являются следствием неэффективной политики и популистских решений, которые принимались в течение многих лет.

Он указал на бездействие предшественников в вопросе строительства новых тюремных учреждений. Из-за дефицита мест в тюрьмах правительство вынуждено освобождать некоторые категории правонарушителей досрочно, чтобы можно было заключить организаторов антимигрантских беспорядков.

Фото: From Wikimedia Commons/ Chris McAndrew (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)