Солнце в ярости: максимальный уровень активности за 22 года

На фоне яркого и спокойного солнечного света наблюдается неожиданно высокая активность, что стало сюрпризом для научного сообщества.

Эксперты из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси сообщают о значительном росте солнечной активности в этом году. Солнечные циклы, длительностью около 11 лет, проходят через фазы спокойствия и активности, сопровождаемые изменениями магнитных полей Солнца.

Текущий цикл, начавшийся в 2019 году, вошел в активную фазу, что проявляется в увеличении числа солнечных пятен. В этом месяце их количество достигло 299, что является рекордом за последние 22 года.

Солнечные пятна играют важную роль, так как они могут вызывать мощные вспышки, которые влияют на работу радиосистем, электросетей и представляют угрозу для спутников. Хотя не все солнечные пятна опасны, их активность требует внимательного мониторинга. Эксперты подчеркивают необходимость раннего предупреждения о надвигающихся солнечных бурях, которые могут изменять магнитное поле Земли и вызывать такие явления, как северное и южное сияния.

В январе этого года сильные солнечные штормы привели к сбоям в радиосвязи на нескольких континентах, отключениям электроэнергии и отменам авиарейсов. В феврале 2022 года 38 спутников потеряли ориентацию и сошли с орбиты из-за солнечного шторма.

Ожидается, что солнечная активность продолжит расти, достигнув пика во второй половине 2025 года, что может стать серьезной угрозой, учитывая увеличение числа спутников на орбите.

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