На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X, сопровождаемая всплеском радиоизлучения II типа

На Солнце в понедельник, 5 августа, была зафиксирована вспышка класса X. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики Росгидромета (ФГБУ «ИПГ»).

Согласно данным учёных, вспышка X1.7, продолжительностью 30 минут, произошла в 13:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3767 (S10W88).

Исследователи отметили, что вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 171 км/с. Также были зафиксированы вспышки классов M1.0, M1.2/SF, M6.1/1N и M1.7.

Специалисты пояснили, что солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X, где класс X является самым мощным.

Фото: flickr.com/NASA Goddard Space Flight Center (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)