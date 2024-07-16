На Солнце 16 июля произошла самая мощная вспышка с начала лета 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Сергея Богачева. Эта вспышка, оцененная в X1.9, стала самым значительным событием за летний период, но не превзошла рекорд текущего цикла, зафиксированный 14 мая с индексом X8.7.

С 12 июля зарегистрированы более десяти вспышек уровня M и две вспышки уровня X. Пока нет данных о выбросах, направленных к Земле.

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