Поза йоги "Приветствие Солнцу"
Поза йоги "Приветствие Солнцу"
© commons.wikimedia.org by Yann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Секрет бодрости без кофе: индийский ритуал, который запускает тело с утра

Историки: сурья намаскар возник в Индии в XVI веке и вошёл в современные фитнес-программы

Сурья намаскар, или "приветствие солнцу", — один из самых известных йога-комплексов. Его любят за универсальность, простоту и эффект: связка асан помогает проснуться, разогреть тело и обрести внутренний баланс. Утром это отличный способ зарядиться энергией, а днём — перезагрузиться и восстановить концентрацию.

Что представляет собой комплекс

Сурья намаскар состоит из 10-12 асан, выполняемых в строгой последовательности. Каждая поза связана с дыханием: вдох и выдох плавно переходят из одного движения в другое. Цикл начинается и заканчивается одинаково, поэтому можно делать несколько кругов подряд, не делая пауз.

В отличие от силовых тренировок или растяжки с отягощением, "приветствие солнцу" не требует инвентаря. Достаточно коврика для йоги. Упражнения подойдут даже новичкам — здесь нет сложных поз, требующих акробатической подготовки.

Зачем включать сурью намаскар в практику

Регулярное выполнение комплекса даёт ощутимые результаты:

  1. Повышает гибкость суставов и позвоночника, особенно грудного отдела.

  2. Укрепляет мышцы корпуса, рук, плеч и ног.

  3. Улучшает дыхательную выносливость.

  4. Повышает концентрацию внимания и учит контролировать тело.

  5. Снижает ощущение скованности утром или после долгого сидения.

Исследования показывают, что через несколько месяцев практики у участников увеличивалась сила и выносливость мышц верхней и нижней части тела.

Советы шаг за шагом

Для освоения лучше выбрать один из двух вариантов — базовый или более интенсивный.

Простой комплекс

  1. Встаньте прямо, сложите ладони перед грудью.

  2. На вдохе вытяните руки вверх и слегка прогнитесь.

  3. На выдохе наклонитесь к стопам.

  4. Со вдохом сделайте выпад назад, поставив колено на коврик.

  5. Задержите дыхание в планке.

  6. На выдохе опустите грудь и подбородок к полу.

  7. Со вдохом прогнитесь в позе кобры.

  8. На выдохе вытянитесь в "собаку мордой вниз".

  9. Со вдохом шагните другой ногой вперёд в выпад.

  10. На выдохе вернитесь в наклон к стопам.

  11. Поднимите руки вверх и прогнитесь.

  12. Вернитесь в исходное положение.

Более динамичный вариант

Здесь вместо кобры выполняется "собака мордой вверх", а упор лёжа заменяется позой посоха на четырёх точках. Такой вариант требует немного больше силы, но помогает активнее включить мышцы корпуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком глубокий прогиб в пояснице.
    → Последствие: боль и перенапряжение спины.
    → Альтернатива: акцент на раскрытии грудного отдела, использование йога-блока для поддержки.

  • Ошибка: чрезмерное выпрямление коленей в наклоне.
    → Последствие: травма связок или растяжение.
    → Альтернатива: лёгкий сгиб в коленях, использование опоры — ремня или кубика.

  • Ошибка: резкие переходы между асанами.
    → Последствие: потеря контроля над дыханием.
    → Альтернатива: двигаться в такт вдохам и выдохам, использовать коврик с антискользящим покрытием.

А что если…

Вы не можете выполнять комплекс из-за проблем со спиной или суставами? В таком случае можно заменить динамическое "приветствие солнцу" на статические упражнения йоги-нидры или дыхательные практики пранаямы. Они тоже помогают снизить стресс и повысить концентрацию, но без нагрузки на позвоночник.

FAQ

Как выбрать время для сурьи намаскар?
Оптимально практиковать утром натощак. Но комплекс подходит и для короткой разминки днём.

Сколько стоит начать заниматься?
Базовый коврик можно купить за 1000-2000 рублей. Дополнительно могут понадобиться йога-блоки (около 500 рублей) и ремень (до 700 рублей).

Что лучше: простой или сложный вариант?
Новичкам подойдёт упрощённый вариант. Более опытные практикующие могут чередовать оба, чтобы нагрузка была разнообразной.

Мифы и правда

  • Миф: "Приветствие солнцу" заменяет полноценную силовую тренировку.

  • Правда: комплекс укрепляет мышцы, но не даёт гипертрофии, как упражнения с весами.

  • Миф: сурья намаскар помогает резко похудеть.

  • Правда: калорий тратится немного, но улучшается обмен веществ и дисциплина.

  • Миф: йога не требует правильной техники.

  • Правда: неправильные прогибы и наклоны могут вызвать травмы.

Сон и психология

Практика связки асан помогает снизить уровень стресса. Она учит концентрироваться на дыхании и движении, что благотворно влияет на качество сна. Люди, регулярно выполняющие комплекс вечером, отмечают быстрое засыпание и меньшее количество ночных пробуждений.

Интересные факты

  1. В йоге принято выполнять сурью намаскар с обращением лицом к восходящему солнцу.

  2. В некоторых индийских школах комплекс сопровождается мантрами, что усиливает эффект медитации.

  3. В 2019 году в Индии прошёл марафон, где участники выполняли более 100 кругов комплекса за один день.

Исторический контекст

Сурья намаскар возник в Индии как часть религиозных практик. Первые упоминания о нём относятся к XVI веку. В XX веке комплекс стал популярным благодаря школам хатха-йоги, а сегодня он включён в программы фитнес-студий, СПА-центров и даже корпоративного велнеса.

