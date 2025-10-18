Пот, ультрафиолет и ошибка, которую совершают все спортсмены

Занятия спортом на свежем воздухе — удовольствие, которое трудно заменить чем-то другим. Утренняя пробежка в парке или интенсивная тренировка на стадионе заряжают энергией и улучшают настроение. Но под палящими лучами солнца кожа испытывает стресс: ультрафиолет ускоряет старение, провоцирует появление морщин и пигментных пятен, а в худших случаях — повышает риск рака кожи. Чтобы спорт не обернулся вредом, важно знать, как правильно защитить себя.

Почему солнце опасно даже во время тренировки

По данным Фонда по борьбе с раком кожи, ежегодно фиксируется более 5,4 миллиона случаев немеланомного рака, и около 90% из них связаны с воздействием ультрафиолета. Даже в пасмурную погоду солнечные лучи проникают сквозь облака и продолжают влиять на кожу. При этом пот и трение одежды во время бега или силовых упражнений снижают эффективность солнцезащитных средств, поэтому к защите стоит подходить особенно тщательно.

Постоянное пребывание под солнцем без защиты приводит не только к ожогам. Со временем кожа теряет эластичность, появляются капиллярные сеточки, пигментные пятна и ранние морщины. Особенно страдают участки лица, шеи и рук, которые чаще всего остаются открытыми.

Советы шаг за шагом

1. Используйте солнцезащитный крем правильно

Дерматологи рекомендуют выбирать влагостойкие средства с защитой от UVA- и UVB-лучей. Оптимальный SPF — не ниже 30, а для светлой кожи — 50+. Крем нужно нанести за 15 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и начал действовать.

Обязательно обновляйте слой каждые два часа, особенно если сильно потеете. Для тренировок на открытом воздухе лучше использовать лёгкие флюиды, гели или спреи, которые не оставляют жирной плёнки и не забивают поры.

Не забудьте о зонах, о которых часто забывают: уши, затылок, задняя часть шеи и верх стоп — все они нуждаются в защите.

2. Выбирайте одежду с UPF-фильтром

Современные спортивные бренды предлагают одежду с маркировкой UPF 50+, которая блокирует до 98% ультрафиолетового излучения. Такие ткани лёгкие, дышащие и не мешают тренировкам даже в жару.

Лучше выбирать длинные рукава и штанины из синтетических материалов, отводящих влагу. При этом под солнцезащитной одеждой кожа надёжно защищена, а крем можно наносить только на открытые участки. Это удобно, если тренировка длится несколько часов.

3. Защитите голову, глаза и губы

Во время тренировки на улице панама, кепка или баф — не просто аксессуар, а обязательный элемент экипировки. Они уберегут от солнечного удара и защитят кожу головы.

Очки с УФ-фильтрами спасут глаза от раздражения и морщин в уголках, которые появляются из-за постоянного прищура. А бальзам для губ с SPF предотвратит их пересыхание и шелушение.

4. Тренируйтесь в безопасное время

Самое агрессивное солнце — с 10:00 до 16:00. В этот период ультрафиолет достигает пика активности. Старайтесь планировать пробежки или силовые тренировки ранним утром либо ближе к вечеру. Утренний воздух свежий, а кожа меньше перегревается.

Если выбрать другое время невозможно, ищите тень - парк, аллею или тенистую дорожку. Даже лёгкая преграда вроде листвы уменьшает дозу излучения, попадающего на кожу.

5. Не забывайте про воду

Тренировки на солнце усиливают потоотделение, а вместе с потом организм теряет влагу. Это делает кожу более уязвимой к ультрафиолету. Поэтому берите с собой бутылку с водой или электролитным напитком.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: наносят крем только на лицо.

Последствие: шея, плечи и руки обгорают, кожа шелушится.

Альтернатива: распределять средство по всему открытому телу, включая уши и затылок.

Ошибка: тренируются в полдень без головного убора.

Последствие: солнечный удар, тошнота, головная боль.

Альтернатива: планировать активность утром или после 17:00, использовать панаму или кепку.

Ошибка: забывают обновлять крем после часа занятий.

Последствие: защита снижается, кожа получает дозу ультрафиолета.

Альтернатива: использовать компактные спреи и наносить повторно каждые 2 часа.

А что если пасмурно?

Многие уверены, что в облачную погоду солнцезащитные средства не нужны. Но до 80% ультрафиолета спокойно проходит через облака. Поэтому даже в пасмурный день крем с SPF остаётся обязательным пунктом.

Если тренировка проходит под навесом, не забывайте: отражённые лучи от асфальта, воды или песка тоже действуют на кожу. Особенно это актуально для бега вдоль пляжа или занятий йогой на набережной.

Плюсы и минусы тренировок под солнцем

Плюсы:

естественная выработка витамина D;

улучшение настроения и метаболизма;

ускорение восстановления после нагрузок.

Минусы:

риск ожогов и преждевременного старения кожи;

обезвоживание и перегрев;

возможность солнечного удара.

Чтобы сохранить плюсы и избежать минусов, используйте средства защиты, выбирайте подходящую экипировку и слушайте сигналы организма.

FAQ

Можно ли пользоваться макияжем с SPF вместо солнцезащитного крема?

Нет, декоративная косметика защищает слабо. Для тренировки нужен отдельный солнцезащитный крем, особенно если вы активно потеете.

Какой SPF подходит для повседневных пробежек?

Для умеренного солнца достаточно SPF 30, но если вы тренируетесь в полдень или у воды — лучше выбрать SPF 50+.

Нужно ли защищать кожу зимой?

Да, особенно при беге или катании на лыжах. Снег отражает до 80% ультрафиолетовых лучей, усиливая воздействие солнца.

Мифы и правда

Миф: если кожа уже загорела, она не сгорит.

Правда: загар — это уже защитная реакция на повреждения. Кожа по-прежнему уязвима и нуждается в SPF.

Миф: солнцезащитный крем мешает коже дышать.

Правда: современные формулы лёгкие и не забивают поры, особенно гелевые и флюидные текстуры.

Миф: можно использовать один и тот же крем годами.

Правда: срок годности важен — старое средство теряет эффективность. Проверяйте дату на упаковке.

3 интересных факта

Белая спортивная одежда отражает до 60% солнечного света, а тёмные ткани поглощают его почти полностью.

Витамин D начинает вырабатываться уже через 10-15 минут пребывания на солнце.

Очки без УФ-фильтра вреднее, чем их отсутствие: зрачки расширяются, и ультрафиолет попадает глубже.

Регулярные тренировки на свежем воздухе делают нас сильнее и выносливее, но солнце требует уважительного отношения. Используя правильную экипировку и уход, можно сохранить здоровье кожи и продолжать заниматься спортом с удовольствием.