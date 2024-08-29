В Сумской области ракетным комплексом "Искандер-М" была уничтожена радиолокационная станция Cobra. Кроме того, Министерство обороны России сообщило об уничтожении боевой машины РСЗО "Град".
Согласно информации военных, ракетный удар привел к уничтожению немецкой радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA, а также боевой машины РСЗО "Ураган". Помимо этого, были выведены из строя боевая и транспортно-заряжающая машины РСЗО "Град".
Удар был нанесен по площадке, где находилась военная техника ВСУ в населенном пункте Постольное. Стоянка была обнаружена благодаря разведке с использованием беспилотного летательного аппарата. После этого координаты были переданы экипажу оперативно-тактического ракетного комплекса для нанесения удара.
Ранее Министерство обороны РФ сообщало о значительных потерях украинских войск в Курской области за сутки, которые превысили 400 человек. По данным ведомства, противник также лишился 29 единиц техники, включая БМП и бронетранспортер.
С начала боевых действий в приграничных районах Курской области украинская армия потеряла до 7450 военнослужащих и значительное количество техники, включая западные образцы вооружения, такие как четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS.
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