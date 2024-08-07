"Шикарные удары": в Сумской области ВС РФ поразили подразделение из 400 украинских военных

Ночью и утром 7 августа Вооружённые силы России нанесли два удара по подразделению ВСУ из 400 человек и складу боеприпасов в Сумской области и городе Сумы, количество выживших неизвестно. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ночью и утром нанесены шикарные удары по Сумской области и по городу Сумы. Уничтожен полностью склад с боеприпасами в пригороде Сум. Накрыли личный состав в большой шайке, более четырех сотен. Кто выжил — пока не в курсе", — уточнил он.
Ранее группа украинских диверсантов попыталась пересечь границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщал врио губернатора Алексей Смирнов. Информацию подтвердила ФСБ, отметив, что ВСУ обстерляли приграничные населённые пункты. Российские пограничники и военные успешно отразили атаку противника.
Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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