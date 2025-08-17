Как тренироваться в жару, чтобы не довести организм до перегрева

Летние тренировки требуют особого подхода. Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Pravda. ru дал несколько советов, которые помогут заниматься безопасно даже в сильную жару.

Время и условия для тренировок

Литовченко советует тренироваться утром или вечером, когда температура ниже. Обязательно нужно пить воду — отказ от жидкости тренер назвал опасным.

Занятия лучше проводить в прохладном, но не слишком холодном помещении, чтобы избежать переохлаждения мышц и суставов.

Чего стоит избегать

"Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы", — отметил специалист.

Летом даже профессиональные спортсмены снижают рабочие веса до 40-50% от максимума и не стремятся к рекордам. Главная цель в жару — не навредить организму.