Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмен проверяет время на тренировке
Спортсмен проверяет время на тренировке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:13

Как тренироваться в жару, чтобы не довести организм до перегрева

Фитнес-тренер Литовченко дал советы для безопасных тренировок в жару

Летние тренировки требуют особого подхода. Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Pravda. ru дал несколько советов, которые помогут заниматься безопасно даже в сильную жару.

Время и условия для тренировок

Литовченко советует тренироваться утром или вечером, когда температура ниже. Обязательно нужно пить воду — отказ от жидкости тренер назвал опасным.

Занятия лучше проводить в прохладном, но не слишком холодном помещении, чтобы избежать переохлаждения мышц и суставов.

Чего стоит избегать

"Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы", — отметил специалист.

Летом даже профессиональные спортсмены снижают рабочие веса до 40-50% от максимума и не стремятся к рекордам. Главная цель в жару — не навредить организму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения для укрепления поясницы по данным Harvard Health Publishing сегодня в 6:10

Поясница перестанет болеть, если делать это каждый день дома

Крепкая поясница — ключ к здоровому телу и защите от травм. Узнайте три простых упражнения, которые можно делать дома без оборудования.

Читать полностью » Профессор Алекс Кор объяснил, почему стопы отекают после пробежки сегодня в 5:50

Когда пробежка оборачивается болью: что скрывается за отёкшими ногами

Почему после пробежки стопы отекают и что за этим стоит: от обуви и соли до венозных проблем. Разбираем главные причины и советы врачей.

Читать полностью » Эллиптический тренажёр сжигает до 335 калорий за 30 минут — данные Harvard Health сегодня в 5:10

Главная ошибка на эллипсе, из-за которой килограммы не уходят

Эллиптический тренажёр — щадящая альтернатива бегу, которая помогает сжечь жир и укрепить сердце. Узнайте, как тренироваться, чтобы похудеть быстрее.

Читать полностью » Приложение Future предлагает персональные тренировки под контролем PhD по кинезиологии Сары Гаскон сегодня в 4:50

Умные часы против лени: как гаджет заставляет подниматься с дивана

Как виртуальный тренер помогает вернуть мотивацию к спорту? Опыт использования Future показывает, что онлайн-подход может быть эффективнее живого.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как адаптировать комплекс с двойными прыжками под разный уровень подготовки сегодня в 4:26

Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение

Интенсивная тренировка на выносливость с вариациями для любого уровня подготовки. Узнайте, как адаптировать «спин-офф Энни» под себя.

Читать полностью » Комплекс упражнений с фитболом для проработки мышц пресса и улучшения осанки сегодня в 4:10

Секрет идеального пресса прячется в самом неприметном тренажёре

Фитбол пылится в углу? Этот 20-минутный комплекс вернёт его в игру и прокачает пресс, баланс и выносливость, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью » Врачи сообщили, что 20-минутные упражнения с гантелями и слайдерами улучшают здоровье сердца сегодня в 3:50

Короткая тренировка, которая запускает скрытые резервы организма

20 минут, пара гантелей и слайдеры — всё, что нужно для мощной тренировки на всё тело. Узнайте, как проработать мышцы и сэкономить время.

Читать полностью » Тренер дал рекомендации по масштабированию нагрузки в комплексе с бегом и штангой сегодня в 3:29

Кажется обычным, но комплекс с бегом и штангой имеет подвох, о котором не все знают

Интенсивная тренировка с бегом и штангой: как правильно распределить силы, масштабировать нагрузку и избежать ошибок в технике.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные: собаки узнают себя по запаху, но не по зеркальному отражению
ДФО

Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска
Дом

Рекомендации по выбору размера телевизора, на которые я не обращал внимание
Красота и здоровье

Промывание носа при насморке: как правильно делать солевой раствор дома
Наука и технологии

Раскрыта тайна: что скрывает загадочный радиосигнал из глубин космоса
Туризм

Страховка авиабилета: пустая трата денег или реальная защита
Еда

Баклажаны, помидоры и чеснок: простой рецепт рулетиков на фуршет
Красота и здоровье

Кардиолог Вахляев предупредил о нетипичных симптомах инфаркта миокарда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru