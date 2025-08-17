Как тренироваться в жару, чтобы не довести организм до перегрева
Летние тренировки требуют особого подхода. Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Pravda. ru дал несколько советов, которые помогут заниматься безопасно даже в сильную жару.
Время и условия для тренировок
Литовченко советует тренироваться утром или вечером, когда температура ниже. Обязательно нужно пить воду — отказ от жидкости тренер назвал опасным.
Занятия лучше проводить в прохладном, но не слишком холодном помещении, чтобы избежать переохлаждения мышц и суставов.
Чего стоит избегать
"Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы", — отметил специалист.
Летом даже профессиональные спортсмены снижают рабочие веса до 40-50% от максимума и не стремятся к рекордам. Главная цель в жару — не навредить организму.
