девушка стритлифтинг
девушка стритлифтинг
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:01

Хочешь похудеть летом без спортзала? Вот секрет от фитнес-тренера

Тренер Литовченко рассказал, как похудеть летом с помощью естественной активности

Похудеть летом можно и без изнурительных тренировок — достаточно добавить в повседневную жизнь больше естественного движения. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.

Простая активность для стройности

Эксперт советует:

  • Ходьба — 7-10 тысяч шагов в день.
  • Велосипед — 2-3 раза в неделю, в комфортном темпе, но с элементами нагрузки.

Плавание — универсальный вид активности:

"Нагрузки на суставы нет, а прокачивается практически основная часть всех крупных групп мышц".

Играйте и худейте

Для разнообразия Литовченко рекомендует волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис — они не только помогают сжечь калории, но и поднимают настроение.

