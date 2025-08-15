Хочешь похудеть летом без спортзала? Вот секрет от фитнес-тренера
Похудеть летом можно и без изнурительных тренировок — достаточно добавить в повседневную жизнь больше естественного движения. Об этом Pravda.Ru рассказал фитнес-тренер и основатель студии Fitlit Сергей Литовченко.
Простая активность для стройности
Эксперт советует:
- Ходьба — 7-10 тысяч шагов в день.
- Велосипед — 2-3 раза в неделю, в комфортном темпе, но с элементами нагрузки.
Плавание — универсальный вид активности:
"Нагрузки на суставы нет, а прокачивается практически основная часть всех крупных групп мышц".
Играйте и худейте
Для разнообразия Литовченко рекомендует волейбол, баскетбол, бадминтон и настольный теннис — они не только помогают сжечь калории, но и поднимают настроение.
