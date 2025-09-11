Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сбор листвы на газоне
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:13

Как оставить дачу без присмотра и не потерять имущество

Эксперт Ярослав Истомин рассказал, как защитить дачу от воров в конце сезона

Безопасность дачи — тема, о которой особенно важно подумать в конце сезона. Пока хозяева уезжают до весны, участок и дом остаются без присмотра, а значит, могут привлечь внимание злоумышленников. Специалист по информационной безопасности группы компаний "ST IT", эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин рассказал RT, какие меры помогут защитить имущество.

Камеры и их альтернативы

"Главное правило безопасности любого объекта — средства защиты не должны стоить больше, чем имущество, которое могут украсть", — подчеркнул Истомин.

Если в доме нет ничего ценного, превращать его в неприступную крепость нет смысла. Для начала достаточно установить снаружи видеокамеру с датчиком движения и интернет-подключением. Такие устройства умеют оповещать хозяина и делать фото при появлении посторонних. Более доступное решение — муляж камеры.

"Муляж дешевле настоящей камеры, не требует обслуживания и имеет сопоставимую эффективность", — отметил эксперт.

Даже имитация устройства может отпугнуть злоумышленников, заставив их отказаться от риска.

Забор и замки

Высокий металлический забор создаёт серьёзное препятствие для проникновения. Но он же способен привлечь внимание, ведь очевидно, что хозяева охраняют что-то ценное. Важно сочетать его с надёжной калиткой и дверью. Особое внимание стоит уделить замкам: самыми прочными сегодня считаются английские — с нестандартным ключом и сложным внутренним механизмом, которые трудно взломать.

Дополнительная защита

Если в доме хранятся дорогие вещи, можно поставить сигнализацию. Окна лучше оснастить решётками, чтобы снизить риск проникновения. А для имитации присутствия хозяев подойдут умные розетки: они автоматически включают свет в определённое время, создавая впечатление, что дом обитаем.

Как сэкономить и сохранить спокойствие

Истомин напоминает: важно соблюдать баланс между затратами и ценностью имущества. Для большинства садоводов вполне достаточно базовых мер — надёжных замков, световых имитаций и хотя бы муляжа камеры. Такой комплекс отпугнёт случайных злоумышленников и позволит спокойно оставить дачу до следующего сезона.

