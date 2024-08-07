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Автоэксперт Лысаков: перед длительной поездкой необходимо провести ТО автомобиля
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Ушлые автовладельцы давно применяют это правило при длительных поездках на машине: вот, что нужно знать

Автоэксперт Лысаков: перед длительной поездкой необходимо провести ТО автомобиля

Руководитель общественного движения "Свобода выбора" для автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о важности тщательной подготовки автомобиля к длительным поездкам. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности и избегания поломок необходимо провести комплексную проверку технического состояния машины.

"Перед длительной поездкой на автомобиле крайне важно убедиться в его технической исправности. Оптимально совместить подготовку к поездке с очередным техническим осмотром, который включает замену масла и фильтров, а также тщательный осмотр подвески и других критически важных элементов автомобиля. Подготовка должна включать проверку тормозных колодок, замену жидкостей и внешний осмотр автомобиля на станции технического обслуживания. Такой подход помогает избежать многих проблем в дороге и делает поездку более безопасной и комфортной," — комментирует специалист.

Фото: unsplash. com/Patrick Tomasso (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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