Ушлые автовладельцы давно применяют это правило при длительных поездках на машине: вот, что нужно знать

Руководитель общественного движения "Свобода выбора" для автомобилистов Вячеслав Лысаков в беседе с NewsInfo.Ru рассказал о важности тщательной подготовки автомобиля к длительным поездкам. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности и избегания поломок необходимо провести комплексную проверку технического состояния машины.

"Перед длительной поездкой на автомобиле крайне важно убедиться в его технической исправности. Оптимально совместить подготовку к поездке с очередным техническим осмотром, который включает замену масла и фильтров, а также тщательный осмотр подвески и других критически важных элементов автомобиля. Подготовка должна включать проверку тормозных колодок, замену жидкостей и внешний осмотр автомобиля на станции технического обслуживания. Такой подход помогает избежать многих проблем в дороге и делает поездку более безопасной и комфортной," — комментирует специалист.