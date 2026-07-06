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Спортсмен выполняет тягу гантели к поясу в тренажерном зале
Спортсмен выполняет тягу гантели к поясу в тренажерном зале
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Спорт и фитнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:30

Тренировка при плюс 30 требует другого правила: вот каким должен быть пульс

Занятия спортом в летний зной требуют строгого контроля частоты сердечных сокращений, так как экстремальные температуры создают скрытую нагрузку на сосудистую систему. Фитнес-тренер, основатель студии Fitlit Сергей Литовченко в комментарии NewsInfo рассказал, как рассчитать безопасный пульсовый коридор и не допустить перегрева организма.

Ранее врачи неоднократно предостерегали атлетов от чрезмерных усилий в жаркую погоду. Специалисты подчеркивают, что при высоких температурах воздуха кардиомониторинг становится жизненно важным инструментом для предотвращения критических состояний.

Для определения рабочей зоны нагрузки используется формула Карвонена с поправкой на погодные условия, говорит эксперт. Для этого из значения 220 вычитается возраст человека. Полученная цифра становится ориентиром для дальнейших расчетов.

"Далее рассчитываем рабочую зону: шестьдесят-семьдесят процентов от максимума для новичков и семьдесят-восемьдесят процентов для подготовленных спортсменов. Например, для 40-летнего человека максимум — сто восемьдесят ударов в минуту. Тогда безопасный коридор составит от ста восьми до ста тридцати пяти ударов в минуту", — пояснил специалист.

При температуре воздуха выше тридцати градусов эксперт рекомендует корректировать расчеты. В таких условиях верхнюю границу допустимого пульса следует снижать на десять-пятнадцать ударов. Важно понимать, как кардионагрузки влияют на долголетие, и не превышать рекомендованные значения, чтобы избежать перегрузки миокарда. Кроме того, стоит учитывать, что диагностика скрытых патологий сердца лучше всего проходит в профессиональных условиях, а не во время самостоятельных тренировок.

"Важным критерием остается самочувствие. Если во время упражнений вы не можете произнести полное предложение без запинки, тренировку нужно немедленно прекратить или перейти на шаг. Обязательно пейте по 100-150 граммов воды каждые пятнадцать-двадцать минут, но избегайте ледяных напитков, чтобы не вызвать спазм сосудов", — отметил Литовченко.

Тренер выделил критические сигналы, требующие немедленной остановки занятий даже при относительно низких показателях пульса. К ним относятся сильная пульсирующая головная боль, тошнота, головокружение и нарушение координации движений.

Также тревожным симптомом является резкая бледность лица или губ, что указывает на развитие теплового удара. В подобных ситуациях необходимо прекратить физическую активность, чтобы не допустить серьезных последствий, о которых также предупреждают эксперты, изучающие симптомы обезвоживания организма.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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