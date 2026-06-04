Бег в солнцепек превращается в риск: когда обычную тренировку пора срочно отменять

Занятия спортом в жаркую погоду создают для организма двойную нагрузку: помимо интенсивной работы мышц, системы жизнеобеспечения вынуждены активно тратить ресурсы на терморегуляцию, говорит основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. Он рассказал NewsInfo, как минимизировать риски для здоровья при соблюдении тренировочного графика в летний период.

Эксперт подчеркнул, что в жару критически важно пересмотреть привычное расписание. При возможности стоит перенести тренировки в помещение с исправной системой кондиционирования. Поддержание оптимальной температуры воздуха является ключевым фактором для безопасности кардионагрузок.

"Если пошли жаркие дни, тренироваться утром до восьми, до девяти, до десяти. Все, потом пошла жара. Или поздно вечером, начиная с восьми часов, когда жара уже спала", — отметил тренер.

Отдельное внимание эксперт уделил питьевому режиму. Он пояснил, что восполнение влаги должно быть регулярным, а отказ от сладких газировок, энергетиков и чистого кофе — обязательным условием, поскольку эти напитки способствуют обезвоживанию. Дробное потребление жидкости небольшими глотками помогает избежать тяжести в желудке и обеспечить организм необходимыми ресурсами.

"Во время тренировки пьем маленькими глотками. Пятнадцать-двадцать минут каждые глоточек-два сделали, пошли делать упражнение. Опять глоточек-два сделали, пошли сделали упражнение. Организм должен получать воду, потому что мы с дыханием очень много теряем влаги и плюс организм потеет", — пояснил Литовченко.

Специалист рекомендовал в знойные дни снижать рабочие веса на 20-30 процентов и сокращать время кардио, переходя с бега на ходьбу. Важно следить за частотой сердечных сокращений: если пульс заметно возрастает при привычной нагрузке, интенсивность необходимо немедленно сбавлять.

Контроль пульсовых зон позволяет избежать опасных состояний и перетренированности. Также эксперт посоветовал выбирать светлую одежду из дышащих тканей, так как неправильно подобранная экипировка затрудняет теплообмен. При перегреве стоит смачивать прохладной водой запястья, шею и затылок.

Литовченко перечислил "стоп-сигналы", при появлении которых тренировку следует немедленно прекратить: это головокружение, слабость, тошнота, судороги или спутанность сознания. Опасным признаком является и прекращение потоотделения на фоне роста общей температуры тела, что свидетельствует о нарушении механизмов охлаждения. Причины возникновения дискомфорта после занятий могут указывать на необходимость коррекции нагрузки.

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