Летние перепады температуры проверят сердце на прочность: вот что важно помнить в это время
Летнее потепление нередко сопровождается резкими скачками атмосферного давления и температуры, что создает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, пояснил NewsInfo кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. Чтобы минимизировать риски для здоровья, эксперт советует внимательно следить за адаптацией организма к внешним условиям.
Ранее сообщалось, что жара и повышенная влажность входят в число главных факторов, провоцирующих ухудшение самочувствия у граждан. Статистика показывает, что из-за погодных аномалий фиксируется рост числа инсультов на десять-двадцать процентов, при этом наиболее уязвимыми становятся люди, страдающие от хронических патологий сердца и сосудов. Понимать, как тело превращается в чуткий барометр, крайне важно для профилактики осложнений.
Конев отмечает, что значительную роль в поддержании стабильного состояния играет правильный подбор гардероба. Инерция в выборе одежды, когда человек продолжает носить легкие вещи в прохладные дни, лишает организм возможности своевременно перестроиться.
"Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Нужно одеваться по погоде каждый раз. Порой видишь, уже похолодало, а значительная часть людей еще ходит в рубашечке. Организм-то не способен так быстро перестроиться", — пояснил Конев.
Для поддержания здоровья сосудов медики рекомендуют регулярно уделять время замерам артериального давления. Профессор подчеркивает, что медикаментозная терапия в периоды погодных качелей требует контроля — порой пациенту необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о возможной коррекции дозировок препаратов. Кроме того, стоит учитывать, что игнорирование скрытой гипертензии может лишить человека шанса на своевременную помощь.
Важным аспектом адаптации кардиолог называет режим труда и отдыха. По словам профессора, нехватка гармоничного графика приводит к дефициту гормонов, помогающих сердечно-сосудистой системе справляться со стрессом.
"Режим труда и отдыха соблюдать. Большую часть своей жизни мы живем в неправильном режиме труда и отдыха, не вырабатываются гормоны адаптации в достаточном количестве", — отметил кардиолог.
В дни резких температурных перепадов эксперт настоятельно советует ограничивать физические нагрузки. Подобный подход помогает избежать перенапряжения систем организма. При этом важно помнить, что постоянная активность в правильном ритме все же необходима для поддержания тонуса. Также специалисты напоминают, что зачастую именно ошибки в ночном режиме сна становятся причиной снижения адаптивных возможностей организма у пациентов среднего и старшего возраста.
