закрутка кабачки и помидоры
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения

Знаете ли вы, что зимой можно открыть баночку и сразу почувствовать аромат солнечного лета? Этот простой рецепт салата из сезонных овощей — настоящий хит! Он не только вкусный и ароматный, но и экономичный в сезон. Попробуйте — и зимой вы будете вспоминать лето с улыбкой!

Ингредиенты

  • Огурцы: 2 шт.
  • Кабачки: 1 шт.
  • Помидоры: 4 шт.
  • Болгарский перец: 3 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Чеснок: 4 зубчика
  • Лавровый лист: 2 шт.
  • Гвоздичный (душистый) перец: 4 шт.
  • Растительное масло (нерафинированное, ароматное): 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Хорошо промойте все овощи под водой и обсушите. По желанию добавьте репчатый лук для разнообразия. На дно каждой банки положите лавровый лист и пару горошин душистого перца. Добавьте кусочки моркови (очистите и вырежьте в форме цветочка для красоты) и по два зубчика чеснока, нарезанных пластинками.

Укладывайте слоями, утрамбовывая ложкой, чтобы не было пустот.

  • сначала огурцы: возьмите перезрелые, разрежьте пополам и на кусочки.
  • затем болгарский перец: очистите от семян, нарежьте кусочками по 1 см.
  • добавьте по бокам цветочки из моркови.
  • следом помидоры, нарезанные полукольцами (не кладите их сверху, чтобы не лопнули от горячего маринада).
  • завершите кабачком: очистите кожуру и нарежьте крупными кубиками.

В кастрюлю налейте воду (около 300 мл на банку), добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Влейте уксус. В каждую банку добавьте 2 ст. л. масла и залейте горячим маринадом. Накройте крышками.

Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, залейте водой до плечиков и стерилизуйте 30 минут. Закрутите, переверните вверх дном и укутайте до остывания.

