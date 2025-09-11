Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Знаете ли вы, что зимой можно открыть баночку и сразу почувствовать аромат солнечного лета? Этот простой рецепт салата из сезонных овощей — настоящий хит! Он не только вкусный и ароматный, но и экономичный в сезон. Попробуйте — и зимой вы будете вспоминать лето с улыбкой!

Ингредиенты

Огурцы: 2 шт.

Кабачки: 1 шт.

Помидоры: 4 шт.

Болгарский перец: 3 шт.

Морковь: 1 шт.

Чеснок: 4 зубчика

Лавровый лист: 2 шт.

Гвоздичный (душистый) перец: 4 шт.

Растительное масло (нерафинированное, ароматное): 4 ст. л.

Пошаговое приготовление

Хорошо промойте все овощи под водой и обсушите. По желанию добавьте репчатый лук для разнообразия. На дно каждой банки положите лавровый лист и пару горошин душистого перца. Добавьте кусочки моркови (очистите и вырежьте в форме цветочка для красоты) и по два зубчика чеснока, нарезанных пластинками.

Укладывайте слоями, утрамбовывая ложкой, чтобы не было пустот.

сначала огурцы: возьмите перезрелые, разрежьте пополам и на кусочки.

затем болгарский перец: очистите от семян, нарежьте кусочками по 1 см.

добавьте по бокам цветочки из моркови.

следом помидоры, нарезанные полукольцами (не кладите их сверху, чтобы не лопнули от горячего маринада).

завершите кабачком: очистите кожуру и нарежьте крупными кубиками.

В кастрюлю налейте воду (около 300 мл на банку), добавьте соль и сахар, доведите до кипения. Влейте уксус. В каждую банку добавьте 2 ст. л. масла и залейте горячим маринадом. Накройте крышками.

Поставьте банки в кастрюлю на полотенце, залейте водой до плечиков и стерилизуйте 30 минут. Закрутите, переверните вверх дном и укутайте до остывания.