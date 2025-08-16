Вкус, который вы не ожидали: как кабачки, помидоры и лук создают кулинарный шедевр

Хотите запечатлеть лето в каждой ложке? Простая икра из кабачков, лука и помидоров — это не только вкусно, но и полезно! Этот рецепт подходит даже для начинающих кулинаров, а его простота делает его доступным для всех. Без лишних добавок, уксуса и сахара — только натуральные овощи и их насыщенный вкус.

Ингредиенты

Кабачки (или цукини) — 2 кг

Помидоры — 700 г

Лук репчатый — 500 г

Растительное масло — 100 мл

Соль — 1 столовая ложка (или по вкусу)

Пошаговая инструкция

Помойте кабачки, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Если кабачки зрелые, снимите кожуру и удалите семена. Очистите лук и нарежьте его перьями. Чтобы избежать слёз, промывайте нож и луковицу в холодной воде. При желании лук можно слегка обжарить.

Помидоры также помойте и нарежьте крупными кусочками. При желании можно снять кожицу, обдав их кипятком. Пропустите все овощи через мясорубку или воспользуйтесь блендером. Выложите овощную массу в кастрюлю, добавьте растительное масло и соль. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и тушите 1-1,5 часа, периодически помешивая.

Пока икра варится, простерилизуйте банки любым способом, а крышки прокипятите 5 минут. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам и закройте крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Икру можно подавать как закуску, соус к гарнирам или просто намазывать на хлеб. Она отлично сочетается с чёрным хлебом и хрустящими гренками.

Храните банки в сухом, прохладном месте, защищённом от солнечных лучей, до одного года. Икра подходит для веганов и тех, кто соблюдает пост. Чтобы сделать её менее калорийной, уменьшите количество масла. Чем дольше тушите икру, тем гуще она получится. Для более нежной текстуры в конце можно пробить массу блендером.