Траты на отпуск бьют рекорды: исследование показало, сколько готовы платить россияне

Россиянам в 2025 году пришлось значительно переплатить за летний отдых — его стоимость выросла примерно на 25%. Такие данные привёл сервис "Купибилет", сообщает Лента.ру.

Сколько стоит отпуск сейчас

Средний бюджет отдыхающих достиг 200 тысяч рублей .

Для 42% путешественников траты на авиабилеты в размере 100-150 тысяч рублей стали новой нормой.

Для сравнения: в 2024 году цены были примерно на четверть ниже нынешних.

Прогноз на будущее

Эксперты ожидают, что в 2026 году рост стоимости будет умеренным — около 6%. По их словам, это связано со стабилизацией рынка после резкого скачка цен в 2025 году.