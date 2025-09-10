Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
чемодан в аэропорту
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:49

Траты на отпуск бьют рекорды: исследование показало, сколько готовы платить россияне

"Купибилет": средний бюджет россиян на отпуск летом 2025 года достиг 200 тысяч рублей

Россиянам в 2025 году пришлось значительно переплатить за летний отдых — его стоимость выросла примерно на 25%. Такие данные привёл сервис "Купибилет", сообщает Лента.ру.

Сколько стоит отпуск сейчас

  • Средний бюджет отдыхающих достиг 200 тысяч рублей.

  • Для 42% путешественников траты на авиабилеты в размере 100-150 тысяч рублей стали новой нормой.

  • Для сравнения: в 2024 году цены были примерно на четверть ниже нынешних.

Прогноз на будущее

Эксперты ожидают, что в 2026 году рост стоимости будет умеренным — около 6%. По их словам, это связано со стабилизацией рынка после резкого скачка цен в 2025 году.

