Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка растений
Обрезка растений
© commons.wikimedia.org by DXLINH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 0:37

Садовый детектив: как больная ветка может погубить весь урожай — спасительный алгоритм действий

Как острый секатор спасает деревья: техника безопасности при летней обрезке

Обрезка деревьев летом — это важная процедура, которая помогает улучшить их форму, здоровье и плодоношение. Соблюдение правил и рекомендаций по обрезке деревьев летом позволит улучшить их состояние и повысить урожайность.

Обрезка деревьев лучше всего выполняется в конце июня или в июле, когда дерево находится в состоянии активного роста. В этот период раны после обрезки быстрее заживают, и дерево легче переносит стресс. Выбор правильного времени для обрезки является важным фактором для успешного проведения этой процедуры.

Мёртвые и больные ветви: осмотр дерева, воздухообмен и снижение риска болезней

Перед обрезкой внимательно осмотрите дерево и удалите все мёртвые, больные или повреждённые ветви. Это поможет улучшить воздухообмен и снизить риск распространения болезней. Удаление больных и поврежденных ветвей способствует улучшению здоровья дерева и предотвращает распространение болезней.

Не удаляйте слишком много листвы с дерева. Обрезайте только те ветви, которые мешают или вредят дереву. Ограничивайте обрезку больших ветвей, чтобы не ослабить дерево и не нарушить его структуру. Чрезмерная обрезка листвы может ослабить дерево и нарушить его естественный рост.

Острые и чистые инструменты: ровные резы, заживление ран и снижение риска заражения

Для обрезки деревьев используйте острые и чистые инструменты, чтобы сделать ровные и чистые резы. Это поможет ускорить заживление ран и снизить риск заражения дерева. Использование качественных и чистых инструментов является важным условием для проведения обрезки без вреда для дерева.

Обрезайте ветви прямо над наружным почковым узлом или над ветвью, направленной в желаемом направлении роста. Не оставляйте торчащие пеньки, так как это может стать источником заражения и болезней. Соблюдение правильной техники обрезки способствует формированию правильной кроны дерева и предотвращает развитие болезней.

Ограничение кроны: не более 25% за сезон и серьёзное повреждение дерева

Не обрезайте более 25% кроны дерева за один сезон. Слишком интенсивная обрезка может серьёзно повредить дерево и замедлить его рост. Ограничение объема обрезки позволяет избежать серьезного повреждения дерева и сохранить его здоровье.

После обрезки обеспечьте дереву хороший уход. Постарайтесь избегать пересыхания почвы и обильно поливайте его. Подкармливайте органическими удобрениями, чтобы поддержать активный рост. После обрезки необходимо обеспечить дереву хороший уход, включающий полив и подкормку.

После обрезки регулярно наблюдайте за ростом дерева. Если у вас есть сомнения или замечены нежелательные изменения, обратитесь за помощью к опытному садоводу. Регулярное наблюдение за деревом позволяет выявить проблемы и своевременно принять меры.

Интересные факты об обрезке деревьев

Обрезка деревьев является важной частью ухода за садом и позволяет улучшить их здоровье и плодоношение.
Существуют различные техники обрезки деревьев, каждая из которых предназначена для решения определенных задач.
Обрезка деревьев может быть проведена в разное время года, в зависимости от вида дерева и поставленных целей.

В заключение, обрезка деревьев летом является важной процедурой, к которой нужно подходить ответственно и со знанием дела. Соблюдение правил и рекомендаций позволит улучшить форму, здоровье и плодоношение деревьев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы до 5 000 ₽: как законно пользоваться водой на участке без лицензии вчера в 18:37

Тайные метры глубины: что скрывает ваш колодец — последствия нарушений огласят Роскачество

Роскачество раскрыло условия для колодцев на дачах: глубина до 20 м, 100 кубометров воды в сутки и соблюдение саннорм. Как избежать штрафов до 5 000 ₽ — в материале.

Читать полностью » Садовый эксперт Ян Спенс рассказал, как определить готовность семян к сбору вчера в 18:17

Больше никаких покупок: один сезон — и у вас запас семян на годы вперёд

Сбор семян — это искусство и наука. Узнайте, когда и как правильно собирать семена, чтобы сад радовал вас новыми растениями каждый сезон.

Читать полностью » Укроп, щавель, петрушка: 5 теневыносливых культур для вашего огорода вчера в 17:51

В тени тоже будет урожай: какие культуры превратят сумрачный участок в витаминный конвейер

Плохо освещенный участок – не приговор! Откройте для себя теневой огород: узнайте, какие культуры, включая укроп, щавель и петрушку, дадут вам сочную зелень и витамины. Ваш урожай будет обильным с весны до осени, даже в тени

Читать полностью » Каждый садовод может получить новые кусты розмарина из одного растения вчера в 17:49

Розмарин умеет клонировать себя — садоводы используют этот трюк годами

Хотите бесконечный запас розмарина? Три простых способа размножения помогут превратить один куст в десятки ароматных растений.

Читать полностью » Натуральное средство для роз: масло нима защитит розы от тли и черных пятен вчера в 16:53

Розы гибнут от тли и пятен? Спасение нашлось в нескольких каплях масла

Как защитить розы от тли и черных пятен без химии? Простое средство из трёх ингредиентов работает эффективнее многих покупных препаратов.

Читать полностью » Удивительный трюк с бананом: превратит зеленые томаты в спелые всего за несколько дней вчера в 16:51

Эко-созревание: как банан делает томаты слаще и сочнее

Не дайте зеленым томатам пропасть! Ускорьте их созревание с помощью обычного банана. Откройте для себя простой, безопасный и эффективный натуральный метод, который поможет получить сочные и вкусные плоды, удивляя соседей ранним урожаем.

Читать полностью » Улучшение структуры почвы с помощью масличной редьки: гайд для огородников вчера в 15:51

Это простое растение изменит ваш огород: как редька масличная превратит глину в плодородную землю

Глинистая почва перестанет быть проблемой! Узнайте, как масличная редька преобразит ваш участок, разрыхлив почву, подавив сорняки и оздоровив землю. Сеем в августе для супер-урожая!

Читать полностью » Как подготовить луковичные к следующему сезону: калий и фосфор — ключ к успеху вчера в 14:51

Ваши луковичные покажут класс: 3 подкормки, которые работают даже после цветения

Уход за луковичными растениями после цветения — это не конец, а начало пути к пышному цветению в следующем сезоне. Главное — правильная подкормка калийно-фосфорными удобрениями и исключение азота.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Еда

Ингредиенты для салата с курицей и морковью: что нужно знать перед готовкой
Спорт и фитнес

Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам
Садоводство

Ландшафтные дизайнеры назвали 5 способов замаскировать оголённые корни деревьев
Садоводство

Что делать со сливами и яблоками в конце лета: не спешите их выбрасывать
Красота и здоровье

Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания
Наука и технологии

Национальная метеослужба США: вероятность явления Ла-Нинья осенью превысит 50%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru